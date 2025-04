Carles, Guillem i Harry, muts: a la llum el que ningú sabia de la reina Elisabet II

La reina Elisabet II va afrontar una dura etapa en la seva vida després de la mort del seu estimat marit, el príncep Felip. La partida del duc d'Edimburg, que va estar al seu costat durant més de 70 anys, va deixar una empremta inesborrable en la reina. Malgrat la seva fortalesa habitual, aquesta tragèdia va marcar un abans i un després en la seva vida.

Felip va morir el 9 d'abril de 2021 al Castell de Windsor, després de ser ingressat per un procediment relacionat amb un problema cardíac. La reina, decidida a estar a prop d'ell, no es va separar del seu costat en els últims dies, però no va poder acomiadar-se. La rapidesa amb què Felip se'n va anar va sorprendre tothom, inclòs el personal del palau que no va aconseguir despertar la reina.

El duc d'Edimburg, un home preparat per partir

Des de sempre, Felip va parlar amb serenitat sobre la mort, en la seva conversa amb el biògraf Gyles Brandreth, va dir: "La mort és part de la vida, has d'acceptar-la". Al llarg de la seva vida, la mort havia estat una constant. Des de jove va patir nombroses pèrdues: l'avi va ser assassinat, la seva germana preferida va morir en un accident i el seu oncle i pare també van morir prematurament.

Felip no temia morir, ja que sabia que tard o d'hora tots han d'enfrontar-la. "Estic bastant preparat per morir", va declarar en el seu moment. En els últims anys, la seva ment ja estava preparada per l'inevitable adeu, encara que la reina, tot i la seva fortalesa, va quedar devastada.

La reina Elisabet II va afrontar el dolor en silenci

Amb la mort de Felip, la reina Elisabet II va quedar submergida en una profunda tristesa. Malgrat ser coneguda pel seu estoïcisme, els dies posteriors a la pèrdua del seu estimat marit van ser marcats per un enorme buit que ningú va poder omplir. El príncep Andreu, parlant en el seu nom, va mencionar que ella estava "increïblement estoica" davant la tragèdia, però també va reconèixer el dolor que li va causar.

"Va deixar un buit enorme en la seva vida", va dir el príncep Andreu, que també va comentar que la reina havia descrit la mort de Felip com "un miracle". Aquesta frase es referia al fet que Felip va morir a casa, envoltat de la família, i no en un hospital sota les estrictes restriccions imposades per la pandèmia de Covid-19. Malgrat el seu dolor, la reina es va mantenir ferma en el seu rol com a monarca.

El funeral de Felip: una cerimònia marcada per la distància

El funeral de Felip va ser un esdeveniment trist, però carregat de simbolisme: va ser la primera vegada que el príncep Harry es va reunir amb la família reial des de la seva entrevista amb Oprah. Durant la cerimònia, la reina, dreta al seu banc, va ser fotografiada a una distància significativa dels membres de la seva família. La imatge d'Elisabet II amb la seva màscara negra i en silenci mentre observava la cerimònia va tocar els cors de milions arreu del món.

La reina, encara en el seu dolor, va haver de lidiar amb els preparatius del funeral, assegurant-se que cada detall es complís, malgrat les limitacions de la pandèmia. Malgrat tot, la seva determinació per continuar amb les seves responsabilitats va ser clara: "La vida segueix", va dir amb fermesa, encara que el seu dolor era evident. Felip sempre va ser la seva "força i suport", i ara, s'ha descobert que ni tan sols va poder acomiadar-se d'ell en el seu últim alè.