Kiko Hernández fa un gir de 180° al serial de Terelu Campos amb una gran notícia bomba

Kiko Hernández ha explicat en exclusiva a Tentáculos, el nou espai en el qual col·labora, una informació sobre Terelu Campos. El madrileny es feia de pregar, però finalment explicava que la mare d'Alejandra Rubio podria passar a ser presentadora d'un programa a Telecinco. Una notícia sobre la filla de María Teresa Campos que agafava per sorpresa no només a l'audiència sinó també a Carlota Corredera.

Hernández, qui no amaga que Terelu no és precisament santa de la seva devoció, s'oferia a treballar en el nou projecte de la gran de les germanes Campos.

Kiko explicava la raó per la qual Terelu hauria acceptat participar a Supervivientes. Segons el tertulià, aquesta decisió és “part d'una estratègia professional que va més enllà dels suposats 50.000 euros setmanals que estaria percebent”.

Kiko Hernández s'ofereix per treballar en el nou espai que presentarà Terelu Campos

Però Hernández donava, a més, més detalls. El marit de Fran Antón va explicar en exclusiva que Terelu tindrà un espai propi a les tardes "a partir del pròxim setembre". Corredera, que no podia creure el que acabava de sentir, va felicitar en directe a la que va ser la seva companya.

“M'alegro molt per tu”, va expressar la periodista. A continuació, Kiko i la resta de col·laboradors van especular sobre els detalls del format del qual per ara Mediaset no ha donat dades.

El cert és que la informació aportada per Kiko dista molt de les declaracions de Juan Ramón Gonzalo, productor de Supervivientes. Aquest ha negat rotundament que hi hagi cap acord amb Terelu en la línia del que ha afirmat Hernández.

Amb tot, Kiko va fer servir la ironia i va deixar clar que estaria disposat a treballar amb Terelu en el seu nou programa. El col·laborador va voler deixar la porta oberta a tornar a la cadena que va ser casa seva durant dues dècades.

El tertulià ha donat detalls del nou projecte de la major de les germanes Campos

Cal recordar que Hernández s'ha quedat fora de la llista de col·laboradors que ha fitxat per La familia de la Tele. A diferència de María Patiño, Belén Esteban o altres col·laboradors de Ni que fuéramos, Kiko, almenys per ara, no es posarà davant de les càmeres de la cadena pública.

Així i tot, és possible que el seu fitxatge s'anunciï en uns mesos. D'aquesta manera el que va ser concursant de Gran Hermano s'incorporaria al nou espai de La 1 una vegada aquest hagi rodat.

Per ara el tertulià compta amb la seva cadira com a col·laborador a Tentáculos. A més, aquest dijous el també actor estrenarà a Melilla La última folclórica, una obra teatral que ret homenatge a les dones lluitadores i el seu llegat.

Novament Hernández pujarà a l'escenari per interpretar un personatge sota la direcció del seu marit Fran Antón. Un projecte que demostra que, més enllà dels platós de televisió, Kiko és capaç també de moure's amb soltesa per l'escenari.