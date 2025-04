Destapen com estan tractant la princesa Leonor dins d'Elcano: 'És una mica...'

La princesa Leonor ocupa avui els principals titulars després de publicar-se les seves primeres imatges en biquini durant la seva estada a l'Uruguai. Per molt que la Casa Reial ha intentat evitar-ne la difusió, una coneguda revista la porta avui a la portada amb un ampli reportatge. En ell, a més de veure l'hereva en banyador es desvela com de protegida està pels seus companys.

Tanmateix, malgrat aquesta protecció, ha estat inevitable captar l'esperada imatge de Leonor en biquini. "És una mica casualitat", explica el director de la revista que publica avui a la portada les fotos de Leonor.

Així tracten la princesa Leonor a bord de l'Elcano

La princesa Leonor continua amb la seva formació militar a bord del vaixell Elcano on fa ja tres mesos va embarcar a Cadis. Durant aquest periple oceànic, la princesa s'ha enfrontat a nombrosos desafiaments generant un gran nombre de titulars. Aquest dimecres la seva imatge en biquini ocupa la portada d'una coneguda revista i ja ha transcendit a mitjans internacionals.

Casa Reial ha intentat protegir al màxim la intimitat de Leonor, però finalment aquestes fotos han vist la llum. Tampoc ho han pogut evitar els companys de la successora al tron amb qui es relaciona diàriament. "És una mica casualitat", explica el director de Lecturas sobre el moment en què Leonor va ser captada a la platja.

D'entre tots els guàrdies marins a bord de l'Elcano, la filla de Felip compta amb "un grup de confiança". Amb ells va ser amb qui va gaudir d'un dia de platja durant la seva estada a l'Uruguai, on també hi era el noi del Brasil. "Aquell dia a la platja va ser amb ells, la tenen molt protegida entre ells", assenyalen.

És per això que consideren "una casualitat" que hagi estat captada a la platja, malgrat la protecció, i al costat del jove amb qui se la va relacionar al Brasil. Fonts properes mantenen que no existeix cap mena de relació íntima entre ells i que el jove només intenta protegir-la.

De fet, després de les fotos al Brasil, va transcendir que el noi es va mantenir a prop de Leonor per evitar que fos fotografiada. El que confirma com de protegida està pels seus companys dins de l'Elcano.

La princesa Leonor compta amb una gran protecció

Els companys de tripulació exerceixen un paper fonamental en la protecció i suport a la princesa Leonor. Si bé dins de l'Elcano és una més, tan bon punt trepitja terra és la representant de la monarquia espanyola. D'aquí que, durant les seves sortides d'oci, els guàrdies marins més propers a ella tinguin a bé protegir-la.

Aquest grup de companys, tant homes com dones, actuen com una xarxa que vetlla pel seu benestar. Garantint, a més, que el seu temps fora de l'Elcano transcorri de manera tranquil·la i segura. Durant la travessia i els seus temps de descans, com es va evidenciar a les platges de l'Uruguai, es percep la protecció que l'envolta.

No obstant això, aquest grup de confiança de Leonor que de vegades exerceix d'escut davant la pressió mediàtica no va poder evitar les seves fotos en biquini. Sobretot, perquè, com qualsevol grup de joves, estaven gaudint d'un dia de platja amb total naturalitat. El que desconeixien és que Casa Reial ha intentat evitar a tot preu la difusió d'aquestes imatges.

Les imatges captades a la platja mostren una Leonor tranquil·la i natural, envoltada dels seus amics de l'Elcano. La protecció que li brinden els seus companys es reflecteix en la seva actitud relaxada i despreocupada, el que denota la confiança mútua existent.

La presència dels seus companys assegura que Leonor es mantingui resguardada en tot moment, sobretot durant els seus moments d'oci. Són en aquestes situacions en què la princesa és més vulnerable als objectius dels fotògrafs.