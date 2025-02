L'entorn de la princesa Leonor destapa què està passant a Elcano: 'És mentida'

L'entorn de la princesa Leonor ha trencat el seu silenci i ha destapat què està passant a l'Elcano: no té una relació amb un company. Arran de les fotos de l'hereva gaudint del precarnaval del Brasil, es va comentar que havia estat vista fent-se un petó amb un guardamarina. Després d'una àrdua investigació, fonts properes a Leonor afirmen que "és mentida, ni petó, ni res".

El testimoni d'aquella nit assegura que no va poder captar el moment, però sí que va poder veure el petó entre Leonor i un misteriós jove. La identitat del noi es desconeixia, però es va identificar com un dels companys de la princesa a l'Elcano amb qui tindria una relació. No obstant això, l'entorn de Leonor desmenteix aquesta informació i el fet que l'hereva tingui un idil·li amorós en alta mar.

L'entorn de la princesa Leonor destapa el que passa a l'Elcano

La princesa Leonor ha estat al centre d'atenció durant la seva travessia al vaixell escola Elcano. Aquest viatge, que forma part de la seva formació com a guardamarina, ha suscitat un gran interès mediàtic. Recentment, van sorgir rumors sobre un suposat petó entre Leonor i un company de travessia, cosa que ha generat diverses reaccions.

Els rumors van començar a circular després de l'arribada de Leonor al Brasil, on el vaixell va fer una parada. TardeAR es va fer ressò d'un moment que, segons un testimoni, hauria estat un petó entre la princesa i un company. No obstant això, l'entorn de Leonor ha desmentit aquesta versió, aclarint que no hi va haver tal petó.

"És mentida, ni petó, ni res", expliquen sobre el que passa dins de l'Elcano i la possible relació amorosa de Leonor amb un company. És la revista ¡Hola!, l'encarregada de recopilar tota la informació que ha sorgit arran del viatge de la princesa al Brasil.

Després de parlar amb persones properes a l'hereva, aquestes van negar el testimoni que apuntava a una "escena d'amor" entre Leonor i el seu company. A més de desmentir aquesta versió, han explicat que tot es va deure a un malentès i han revelat què va ser exactament el que va passar.

Surten a la llum els fets amb la princesa Leonor fora de l'Elcano

L'arribada de la princesa Leonor al Brasil no va deixar indiferent a ningú. Després de tres setmanes de travessia, era la primera vegada que la tripulació de l'Elcano trepitjava terra ferma i ho feia en plena setmana de carnaval. Durant la seva estada al Brasil, Leonor i els seus companys van gaudir de diverses activitats culturals i socials.

Una d'elles va ser la festa Terça da Benção, que precedeix els famosos i internacionals carnavals brasilers. La successora al tron es trobava gaudint juntament amb la resta dels seus companys quan es va produir el suposat petó, negat ara per l'entorn.

Segons la versió a la qual ha pogut accedir la revista citada anteriorment, tot va ser una mala interpretació. Durant la festa, els guardamarines es van adonar que la princesa era fotografiada i van decidir "protegir-la".

Per a això, la van envoltar i el jove de la famosa samarreta blava es va situar davant d'ella. El que podria haver donat la impressió errònia que s'estava produint un petó. Malgrat les especulacions, subratllen que no hi va haver tal contacte entre els dos joves i que tot va ser un malentès.

Per tant, es descarta que Leonor visqui un romanç amorós dins de l'Elcano com es va especular en un principi. Atès que el jove que suposadament l'havia besat era un company, es va apuntar que la seva relació havia començat molt abans d'embarcar.

No obstant això, l'entorn de Leonor ho desmenteix, de manera que la princesa no hauria trobat l'amor en alta mar.