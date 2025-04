Mercedes Kilmer, filla de Val Kilmer, confirma la causa real de la mort del seu pare

Val Kilmer, conegut per la seva participació en pel·lícules com Top Gun i Batman Forever, ha mort a Los Angeles amb 65 anys. El seu talent i carisma el van convertir en una de les figures més destacades de Hollywood. La seva filla, Mercedes Kilmer, ha revelat informació sobre la seva mort, aclarint els detalls dels seus últims dies.

L'actor va tenir una carrera plena de grans interpretacions que el van portar a ser reconegut internacionalment. Des dels seus inicis al cinema fins als seus últims projectes, va deixar una empremta en la indústria. El seu estat de salut havia estat tema de preocupació en els últims anys, especialment després del diagnòstic que va marcar la seva vida.

Mercedes Kilmer aclareix els detalls de la seva mort

El 2014, Val Kilmer va ser diagnosticat amb càncer de gola, una malaltia que va afectar tant la seva vida personal com la seva carrera. Durant molt de temps va evitar parlar sobre el seu estat de salut, però el 2017 va decidir compartir la seva lluita. Ho va fer a través del documental VAL, presentat al Festival de Cannes, on va mostrar imatges inèdites de la seva batalla contra el càncer.

Tot i haver aconseguit recuperar-se, les seqüeles de la malaltia i els tractaments van deixar la seva salut debilitada. Segons ha informat la seva filla, la causa de la seva mort no va ser el càncer, sinó una pneumònia. Aquesta declaració ha posat fi a les especulacions i ha permès que els seus seguidors comprenguin millor el que va succeir.

La notícia ha provocat una gran quantitat d'homenatges a les xarxes socials. Amics, companys de professió i seguidors han recordat el seu talent i el seu impacte en la indústria cinematogràfica. El seu llegat segueix viu en cadascuna de les seves pel·lícules, on va deixar interpretacions inoblidables.

Un actor amb una carrera inoblidable

Kilmer va destacar per la seva capacitat d'adaptar-se a diferents gèneres cinematogràfics. El seu paper com a Iceman a Top Gun el va convertir en una icona dels anys 80. Més tard, la seva interpretació de Batman a Batman Forever el va consolidar com un dels actors més reconeguts de la seva generació.

A més d'aquestes, va tenir altres interpretacions memorables, a The Doors, es va posar en la pell de Jim Morrison, aconseguint una actuació molt aclamada. Al western Tombstone, va interpretar Doc Holliday, demostrant la seva versatilitat com a actor. També va participar a Heat, on va compartir pantalla amb Al Pacino i Robert De Niro.

La seva carrera va començar al teatre, però el seu talent el va portar al cinema amb pel·lícules com Top Secret!. Als anys 90, va protagonitzar The Saint i El fantasma y la oscuridad, explorant altres gèneres. La seva última aparició al cinema va ser a Top Gun: Maverick, on va tenir un emotiu retrobament amb el seu antic personatge.

Malgrat els problemes de salut que va afrontar, Kilmer mai va deixar de treballar. Va seguir vinculat al cinema, participant en projectes i mantenint contacte amb els seus seguidors. El seu llegat segueix viu en la indústria del cinema i continuarà inspirant futures generacions d'actors i cineastes.