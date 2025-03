Màxim impacte amb el que Sonsoles Ónega ha confessat a Roberto Brasero en directe

El plató de Y ahora Sonsoles ha viscut moments de gran tensió. Roberto Brasero, presentador del temps a Antena 3, ha acudit al programa per informar sobre l'alerta roja a Madrid. Encara que el que realment ha causat gran impacte al plató ha estat el que Sonsoles Ónega ha confessat a Roberto Brasero: té por.

Les pluges no han cessat i la situació s'ha tornat crítica. Brasero ha confirmat en directe: “Els rius estan a punt de desbordar-se”. Les seves paraules han generat gran inquietud.

La Comunitat de Madrid ha activat el pla d'inundacions a causa de les crescudes dels rius Henares, Jarama i Alberche. La pluja continua caient amb intensitat i les previsions no són optimistes.

Sonsoles Ónega causa gran impacte després de la seva confessió a Roberto Brasero en ple directe

El presentador ha explicat que la situació no només afecta Madrid. En els pròxims dies, s'espera que es desbordin rius i pantans en diverses regions d'Espanya. La preocupació ha anat en augment al plató i la incertesa sobre l'impacte de les pluges ha estat palpable.

No obstant això, el que més ha sorprès ha estat la confessió de Sonsoles Ónega. En plena emissió, ha reconegut: “Jo mai havia tingut por per la pluja, però ara sí”. El seu to seriós i la seva mirada preocupada han reflectit la gravetat del moment.

Les paraules de Sonsoles Ónega han ressonat entre els col·laboradors i l'audiència. Ningú esperava que la presentadora fes una confessió tan personal en ple directe.

Valeria Vegas ha intervingut per recordar la tragèdia ocorreguda fa sis mesos. “Crec que sempre hem tingut por al foc i, després de la catàstrofe que va passar, està bé fer cas a les mesures d'alerta”, ha dit la col·laboradora. S'ha referit a la DANA que va assotar Espanya i va deixar greus conseqüències.

Sonsoles Ónega mostra la seva preocupació per la notícia que ha donat Roberto Brasero

Sonsoles Ónega ha insistit en la seva preocupació. Ha subratllat la importància de prendre seriosament les advertències meteorològiques.

Sonsoles Ónega ha destacat que la societat ha d'estar preparada per a esdeveniments climàtics extrems. Les seves declaracions han generat un intens debat al programa. La presentadora s'ha obert com mai abans amb la seva audiència.

La situació climàtica continua sent alarmant. La incertesa sobre els pròxims dies ha deixat un impacte notable a Y ahora Sonsoles. Sobretot després de la inesperada confessió de Sonsoles Ónega a Roberto Brasero després de mostrar la seva preocupació.