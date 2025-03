Inoblidables paraules de Rafa Nadal sobre el fill que té amb Xisca Perelló

Es compleixen cinc mesos de la retirada de Rafa Nadal del tenis professional. Mitjançant un emotiu vídeo, el marit de Xisca Perelló va pronunciar un discurs amb menció especial al seu petit. "Tornar a casa i veure cada dia com està creixent el meu fill ha estat una força que realment m'ha mantingut viu", va comentar.

Unes paraules inoblidables que encara ressonen i que reflecteixen el profund amor que sent per la seva família i el seu desig de ser un bon pare. Avui dia, mesos després del seu comiat, Rafa gaudeix del seu retir i de la companyia dels seus.

Així va parlar Rafa Nadal de la família que va formar amb Xisca Perelló

Rafa Nadal, un dels més grans tenistes de la història, va anunciar la seva retirada del tenis professional l'octubre de 2024. Han passat tan sols cinc mesos, però la seva absència encara es nota a la pista. Com també ha quedat per al record el seu emotiu discurs de comiat amb un reconeixement a la família formada amb Xisca Perelló.

Especialment, han quedat inesborrables les paraules que Nadal va dedicar al seu petit, qui per a ell representa el seu major èxit. Sobretot, en els moments en què la seva carrera es va complicar per les nombroses lesions sofertes. "Tornar a casa i veure cada dia com està creixent el meu fill ha estat una força que realment m'ha mantingut viu", va compartir.

Va reconèixer que l'amor de la seva família i la seva constant motivació van ser vitals per a la seva trajectòria professional, sent un suport ferm. En el seu discurs, Nadal va expressar que l'amor pel seu nadó el va motivar a seguir endavant, fins i tot quan la situació va ser realment insostenible. Tot i deixar el tenis, el seu paper com a pare és una cosa que sempre portarà amb ell, una cosa de què se sent molt orgullós.

No seria l'única vegada que Nadal va parlar sobre la família que va formar amb Xisca. En fer balanç del seu temps de retir, Rafa ha destacat com gaudeix de la seva faceta com a pare. Des del naixement de Rafa Jr., Perelló ha procurat que el petit assisteixi a alguns dels partits més importants del seu pare.

La seva presència li va inspirar fortalesa i li va permetre poder gaudir de molt més temps junts. Ara que ja està retirat, la seva única ambició és ocupar-se dels seus i no perdre's res de la vida del seu fill.

Rafa Nadal es desfà en elogis cap a Xisca Perelló

Xisca no podia faltar en el comiat del de Manacor. Porten junts més d'una dècada i Perelló s'ha convertit en la peça fonamental de la seva vida. No només per ser la mare del seu fill, sinó perquè "has estat la meva companya de viatge perfecta durant tots aquests anys de carrera".

La seva esposa va destacar en el seu discurs i Nadal també va aprofitar per donar-li un lloc privilegiat. "Gràcies per tot el que has fet", va comentar profundament agraït per tants anys junts. I és que, per a Rafa, el valor de la família és una cosa a la qual li dona molta importància.

Nadal és una persona molt familiar i sempre ha estat acompanyat dels seus pares, la seva germana i el seu oncle. A la seva vida s'hi ha sumat Xisca amb qui ha format la seva particular família amb l'arribada de Rafa Jr.

Convertir-se en pare ha estat el seu major èxit i l'èxit que romandrà per sempre en la seva vida. Rafa ha comentat que l'arribada del seu fill li ha donat un nou sentit a la seva vida, fent que valori més les coses importants. La paternitat ha tingut un impacte positiu en el seu dia a dia, aportant una nova font de motivació i inspiració.