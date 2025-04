Carolina de Mònaco truca al seu germà Albert: última hora important

Després de gairebé tres setmanes sota supervisió mèdica, Ernesto de Hannover ha estat donat d'alta. L'aristòcrata alemany va abandonar la clínica Ruber Internacional acompanyat per la seva parella, Claudia Stilianopoulos, qui s'ha mantingut al seu costat en tot moment. La seva recuperació ha estat lenta, però estable, i ja es troba a casa després de superar un dels seus últims episodis de salut.

Dies complicats i una recuperació progressiva

Va ser el passat 3 d'abril quan Ernesto va ingressar a l'hospital, generant preocupació entre els seus afins. Encara que els motius inicials no van ser revelats, el seu entorn més proper, inclòs el seu fill Christian i la seva nora Sassa de Osma, es va mantenir al corrent de la seva evolució. En un primer moment, el seu estat va ser delicat, requerint cures intensives.

Claudia, amb qui comparteix la seva vida des de fa temps, va confirmar que aquest episodi no estava relacionat amb l'operació de maluc que Ernesto se li va realitzar mesos enrere. Segons va explicar a la revista ¡Hola!, els tractaments mèdics estaven donant resultats i s'esperava que aviat pogués deixar la unitat de cures intensives. Finalment, aquest dilluns, el príncep va sortir pel seu propi peu de l'hospital, visiblement recuperat i acompanyat per Claudia.

Un historial mèdic marcat per alts i baixos

No és la primera vegada que Ernesto de Hannover enfronta problemes seriosos de salut, al llarg dels últims anys, les seves visites a l'hospital han estat freqüents. En el passat ha estat operat del cor, va patir una pancreatitis aguda que el va deixar en coma, i també va patir una infecció abdominal. Més recentment, la intervenció en el seu maluc va marcar un altre episodi delicat.

Aquest nou ingrés ha estat un més en una llarga llista, encara que en aquesta ocasió ha comptat amb un sòlid suport familiar. El seu fill Christian, amb qui va mantenir una relació distant en el passat, ha estat present, igual que la seva nora. No obstant això, el seu primogènit, Ernesto Jr., no ha acudit a l'hospital, igual que amb la seva filla Alexandra, nascuda del seu matrimoni amb Carolina de Mònaco.

Retrobar-se, absències i una nova etapa a Madrid

Les tensions familiars han acompanyat a Ernesto de Hannover tant com les seves complicacions de salut. Encara que la relació amb Christian va aconseguir millorar amb el temps, no ha estat igual amb els seus altres fills. De fet, el príncep alemany amb prou feines coneix alguns dels seus néts per part del seu fill gran.

Actualment, Ernesto de Hannover ha optat per establir-se a Madrid, on passa gran part del seu temps en companyia de Claudia, el seu fill Christian i Sassa de Osma. Aquesta nova etapa sembla portar-li una mica de calma després de setmanes difícils. El suport de la seva família més propera ha estat fonamental durant la seva estada hospitalària.

Ara, amb l'alta mèdica a la mà, Ernesto de Hannover inicia una nova fase de recuperació a casa. Encara que els problemes de salut han estat una constant en la seva vida recent, l'afecte i estima de qui l'envolten ha marcat una diferència en aquest procés.