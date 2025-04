Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz fan saltar les alarmes: donen una trista notícia

Cristina Pedroche va aprofitar la seva presència a Zapeando, programa en el qual col·labora, per donar una notícia que té a veure amb ella i amb el seu marit Dabiz Muñoz. La televisiva se sincerava en parlar sobre el seu segon embaràs per confirmar com es troba en aquests moments. Pedroche no va tenir cap problema a reconèixer que, a dos mesos i mig de donar a llum, es troba "molt cansada".

Cristina ha anat donant algunes pistes sobre com està. Ara, sense dissimular el cansament que porta a les espatlles, la tertuliana admetia que aquest embaràs és molt diferent de l'anterior.

Setmanes abans de donar a llum, Pedroche es desfogava en directe: "Per fora no sé, però per dins he d'estar 'renegrida'", explicava. Malgrat els comentaris dels seus companys, que valoraven que tenia bon aspecte, la dona de Dabiz Muñoz no compartia aquestes paraules.

Cristina Pedroche comparteix com es troba en la recta final del seu segon embaràs

On també s'ha pronunciat sobre aquesta circumstància és en el seu perfil d'Instagram. Resignada, Pedroche feia èmfasi en la major diferència que troba amb l'embaràs de Laia. "Ja em van avisar que hi hauria diverses diferències entre el primer i el segon embaràs, però no m'imaginava que tantes", compartia amb els seus seguidors.

Una publicació en la qual, fent gala de bon humor, la madrilenya dedicava unes paraules als seus haters. "Com que no soc l'única mare...", advertia conscient que les seves paraules són examinades amb lupa.

A continuació, la periodista preguntava a les seves seguidores femenines quina és la major diferència que elles han trobat entre el seu primer embaràs i els següents. Pedroche començava posant-se com a exemple: "Jo: el descans".

Serà el pròxim 14 de juliol quan Laia bufi les espelmes del seu segon aniversari. És possible que per aleshores la filla de Dabiz Muñoz i Cristina Pedroche ja s'hagi convertit en germana gran.

Fins que arribi aquest moment Cristina Pedroche porta el seu embaràs com pot. "Abans em podia fer la migdiada quan volia, ara quan em deixen i no sempre em quedo adormida, em costa moltíssim", reconeixia entre rialles.

Amb més de tres milions de seguidors, el compte de la també influencer no tardava a omplir-se de reaccions. La majoria coincidien a destacar que cada embaràs és diferent i animaven la col·laboradora a seguir endavant malgrat els comentaris de qui la qüestionen contínuament.

Cristina Pedroche ha confessat que es troba molt cansada poques setmanes abans de donar a llum

El 28 de desembre de 2024, coincidint amb el dia dels Sants Innocents, Cristina Pedroche va anunciar el seu segon embaràs. Si bé la data va generar cert escepticisme, la presentadora i el seu marit no mentien en anunciar que ampliarien la família.

Unes setmanes després, en concret el 7 de febrer, la parella donava a conèixer el sexe del nadó. Mitjançant un extens missatge que anava acompanyat de la imatge d'una papallona sortint d'un ou, Cristina Pedroche anunciava públicament que el que espera és un nen.

"T'estimo amb bogeria, nadó. El teu pare, la teva germaneta i jo t'adorem; T'estimo, fill", eren les paraules amb les quals Cristina Pedroche concloïa aquesta sincera missiva. Només queda esperar que neixi el petit perquè finalment la televisiva aconsegueixi el seu desig de tenir el seu nen en braços.