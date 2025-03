Cristina Cifuentes frena tot per confirmar l'últim de Terelu Campos: 'És important'

Cristina Cifuentes s'ha referit a El programa de Ana Rosa a l'últim moment destacat que Terelu Campos protagonitzava a Supervivientes 2025. L'expolítica es fixava en el que la filla de María Teresa Campos va confessar al Pont de les emocions sobre el que per a ella va suposar el suïcidi del pare. "És molt important que Terelu hagi parlat d'aquestes coses", apuntava Cifuentes per després reconèixer que és "alliberador el fet de poder parlar".

La que va ser presidenta de la Comunitat de Madrid insistia en la importància de parlar del suïcidi "perquè és un problema molt greu. Cada dia se suïciden onze persones".

A continuació, intervenia Alaska qui recordava que fa anys era un tema que no s'abordava "perquè es pensava que s'incitava d'alguna manera". Una afirmació que Ana Rosa no tardava a matisar "ara gràcies a Déu s'ha estudiat d'una altra forma", postil·lava la presentadora.

Cristina Cifuentes ha destacat la importància de parlar públicament del suïcidi

Terelu, que com Cristina Cifuentes va participar a MasterChef Celebrity, es va sincerar com mai abans d'abandonar Supervivientes. "Amb 18 anys vaig rebre el cop de la meva vida", començava dient abans de narrar com va rebre la notícia de la mort del seu pare.

"Viure amb això no és fàcil", va assegurar per després admetre que "van haver de passar 25 anys fins que el vaig perdonar". Un fet que lògicament no ha pogut oblidar i que l'ha marcat de per vida.

La tertuliana va mostrar els seus sentiments davant l'audiència de Supervivientes, una actitud aplaudida per Cifuentes. "El format ho permet. Estàs convivint tantes hores i t'oblides que hi ha una càmera", va admetre la que va ser concursant d'un altre reality a la cadena pública.

La veritat és que la més gran de les germanes Campos es va sincerar com mai abans ho havia fet a televisió. Després de referir-se a com ella, la seva mare i la seva germana van haver d'afrontar la realitat, mostrava la conclusió a la qual havia arribat. "He entès amb el pas del temps que estava malalt; jo mai li faria això...", concloïa sobre el tema.

A més de parlar del seu pare, Terelu va tenir ocasió de referir-se a altres moments i persones de la seva vida. Un relat sincer que va arribar a emocionar Laura Madrueño. La presentadora es va acomiadar de Terelu amb una emotiva abraçada que posava punt final a l'aventura d'aquesta a Supervivientes.

L'expolítica ha aplaudit l'actitud valenta de Terelu Campos

Aquesta no és la primera vegada que Cristina Cifuentes destaca l'actitud de Terelu al reality de Telecinco. La tertuliana aplaudia fa uns dies el tarannà de la malaguenya mantenint-se ferma davant la malaltia de forma pública volent evitar fer pena.

La veritat és que la mare d'Alejandra Rubio durant la seva estada a Hondures ha hagut de lluitar contra els seus problemes físics. La col·laboradora es referia als efectes de la medicació que ha de prendre diàriament per la seva malaltia.

"El dolor és meu, detesto la pena, la compassió", apuntava Terelu. I afegia: "Estic viva i això és el més important; aprenc a viure amb això i em supero cada dia de la meva vida". Un tarannà que no passava desapercebut per a Cristina Cifuentes qui lloava a la ja exconcursant de Supervivientes.