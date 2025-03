Molts al·lucinen amb el que Alessandro Lequio ha explicat del pare de Terelu Campos

Alessandro Lequio ha deixat sense paraules els espectadors de Vamos a ver amb l'últim que ha explicat sobre el pare de Terelu Campos. Una confessió que s'ha produït arran de les emotives declaracions que la col·laboradora va compartir fa unes hores a Supervivientes 2025.

Aquest diumenge, 23 de març, la mare d'Alejandra Rubio es va convertir en una de les protagonistes principals de l'última gala de Conexión Honduras. I és que, després d'haver activat el protocol d'abandonament dijous passat, va decidir acabar amb la seva participació en el reality.

Però abans d'agafar un avió amb destinació a Espanya, Terelu Campos va decidir acomiadar-se d'Hondures inaugurant El pont de les emocions. Moment en què es va obrir com mai per parlar sobre alguns dels episodis més durs de la seva vida.

Entre altres coses, es va pronunciar sobre temes tan personals com la seva malaltia i l'embaràs d'Alejandra. No obstant això, el que més va cridar l'atenció van ser les seves declaracions sobre la mort del seu pare:

“Amb 18 anys vaig rebre el cop de la meva vida… Va ser en un estiu de 1984. El meu pare era director de Radio Nacional a Marbella, va decidir anar-se'n a casa seva i… Viure amb això no és fàcil. Aprens, com tantes persones a les quals els ha passat”.

Unes declaracions que, com era d'esperar, no han passat desapercebudes. Tant és així que, aquest matí, Vamos a ver ha dedicat part de la seva secció social a comentar aquest relat. Moment en què Alessandro Lequio ha sorprès a tothom amb l'últim que ha explicat sobre el pare de Terelu Campos.

Alessandro Lequio deixa els espectadors sense paraules amb l'últim que ha explicat del pare de Terelu Campos

Encara que tots els col·laboradors han compartit les seves opinions, no hi ha dubte que Alessandro Lequio s'ha convertit en el centre de totes les mirades. I tot arran de la inesperada confessió que ha revelat davant dels seus companys, relacionada amb les Campos.

En un moment de la tertúlia, l'aristòcrata s'ha dirigit directament a Carmen Borrego per comentar el dur relat de Terelu Campos sobre la tràgica mort del seu pare.

En un primer moment, Alessandro Lequio ha posat en valor que la col·laboradora de ¡De Viernes! “està començant a sensibilitzar-se amb les malalties mentals”.

No obstant això, el tertulià ha assegurat que a Terelu Campos “li va faltar afegir aquesta qüestió al seu relat”. Un detall que, segons ha deixat entreveure, la concursant ha obviat i que explicaria el motiu pel qual el seu pare va prendre aquesta decisió.

No obstant això, Alessandro Lequio ha optat per ser prudent, ja que es tracta d'un tema molt delicat. “La intencionalitat que li va donar a l'acte del vostre pare, entenc que és fruit del seu gran dolor. Precisament per això, no m'atreveixo a comentar res d'aquest tema”, ha afegit a continuació.