Molt fort: Cristiano Ronaldo revela per què no vol casar-se amb Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo ha donat una sincera entrevista en la qual ha parlat obertament sobre la seva relació amb Georgina Rodríguez. En ella, el futbolista va assegurar que, per ara, no veu necessari fer el pas cap al matrimoni. Segons les seves paraules, la seva relació està en un bon moment i se sent còmode amb com estan les coses.

Des que la parella va començar la seva història d'amor el 2016, una gran incògnita ha envoltat el seu futur. Molts s'han preguntat si la seva relació perdurarà en el temps, si es casaran algun dia o si aquest amor serà només una etapa passatgera. En aquests gairebé nou anys junts, han viscut moltes experiències, incloent-hi l'arribada dels seus fills i una tragèdia amb la pèrdua d'un d'ells.

Al llarg dels anys, la parella ha viscut en diverses ciutats, com Madrid, Manchester, Torí i ara a l'Aràbia Saudita. A més, han estat el centre de nombroses notícies i polèmiques, però han intentat mantenir la seva relació fora del focus mediàtic. Malgrat els esforços per ser discrets, alguns detalls sobre la vida com a parella han sortit a la llum. Sobretot en el documental Soy Georgina, que va permetre als fans conèixer més sobre la seva relació.

Georgina vol casar-se amb Ronaldo

En el documental, Georgina Rodríguez va revelar que, després de veure la pel·lícula El anillo, els seus amics van començar a pressionar-la amb la pregunta: "L'anell per quan?". No obstant això, la model va aclarir que aquesta decisió no depèn d'ella, una cosa que ha de sorgir quan sigui el moment adequat. Aquesta incertesa sobre el casament sempre ha estat present, però Cristiano Ronaldo va deixar clar recentment com se sent al respecte.

Quan li van preguntar sobre el tema del matrimoni, el futbolista no va dubtar a donar la seva resposta. "Jo li dic sempre que passarà quan fem aquest clic", va comentar amb seguretat. Encara que no va especificar què significa exactament aquest "clic", va deixar clar que Georgina sap a què es refereix, ja que diverses etapes importants de la vida en parella van ocórrer així.

El que sí que va deixar clar és que el matrimoni entre ells ocorrerà en algun moment. "El casament passarà 1000% segur", va afirmar Cristiano, afegint que no sap si succeirà en un mes, sis mesos o un any. L'únic segur és que, quan arribi aquest "clic", tot fluirà naturalment i no hi haurà marxa enrere.

Encara que la data exacta del casament continua sent incerta, Cristiano assegura que eventualment Georgina rebrà el seu anell. La relació entre Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez ha estat una de les més mediàtiques del món. Cada pas que fan com a parella és analitzat pels mitjans, i un dels temes recurrents ha estat la pregunta sobre el seu compromís i plans de casament.

Cristiano Ronaldo vol protegir la seva família

L'expectació al voltant del futur com a parella continua sent enorme. Però fins ara, el matrimoni continua sent una cosa que ocorrerà en el moment adequat. No obstant això, les últimes notícies relacionades amb la parella no han estat tan positives. Recentment, s'ha informat que tant Cristiano com Georgina han rebut amenaces constants i detallades, cosa que ha generat gran preocupació.

Aquesta situació ha portat la parella a prendre mesures de seguretat dràstiques. Segons mitjans portuguesos, l'amenaça a la seguretat de la família s'ha tornat alarmant. Com a resultat, Cristiano i Georgina han contractat més seguretat, incloent-hi quatre nous guardaespatlles i dos vigilants per a la seva residència a l'Aràbia Saudita.

A més, s'han mudat a una mansió amb mesures de seguretat extremes, descrita per alguns com una mena de búnquer. També han decidit deixar d'assistir a esdeveniments públics amb els seus fills per ara. La situació d'inseguretat ha alterat la rutina de la família, però també ha ressaltat el nivell de protecció que han de tenir per garantir la seguretat dels seus fills.

Malgrat els problemes externs, la relació entre Cristiano i Georgina continua sent sòlida. El futur de la seva família està marcat pel desig de protegir la seva privacitat i benestar. Tots dos semblen estar més units que mai, afrontant els desafiaments amb cautela i prenent decisions pensades per a la seva seguretat.