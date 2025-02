La reacció de Shakira desferma el caos: Gerard Piqué i Clara Chía, contra les cordes

Shakira ha arrencat la seva esperada gira amb gran èxit, però no sense sorpreses. La colombiana ha portat el seu espectacle a Sud-amèrica, on milers de seguidors l'han rebut amb entusiasme, corejant les seves cançons i celebrant el seu retorn triomfal als escenaris.

L'expectació és enorme i l'energia del públic mai decep. Tanmateix, més enllà de l'espectacle musical, els concerts de Shakira han estat marcats per moments que no passen desapercebuts, generant enrenou i donant molt de què parlar.

Durant el seu primer concert a Rio de Janeiro, els seguidors de Shakira van ovacionar el seu espectacle. Tanmateix, també van aprofitar l'ocasió per llançar dures crítiques contra Gerard Piqué. I és que el català continua sent el centre dels atacs dels fans de l'artista.

Una gira marcada pels constants atacs a Gerard Piqué

L'ambient a l'estadi va canviar quan, de manera espontània, els fans de Shakira van començar a corejar un càntic ofensiu dirigit a l'exfutbolista. "Piqué, que et donin pel c…", van cridar a l'uníson, sense que Shakira fes res per aturar-los.

Des de l'escenari, Shakira va somriure, va aplaudir i fins i tot es va portar la mà a l'orella, com si volgués escoltar millor. La seva actitud va ser interpretada per molts com una forma d'aprovació. Mentrestant, Piqué es trobava a Miami juntament amb els seus fills, Milan i Sasha.

Clara Chía, la més afectada per la situació

Si bé Piqué ha après a lidiar amb les crítiques, Clara Chía no ho estaria passant tan bé. La jove, que manté una relació amb l'exfutbolista del Barcelona des de la seva ruptura amb Shakira, mai ha suportat la pressió mediàtica i menys encara els atacs constants.

Segons afirma Vanitatis, Clara se sent cada cop més afectada per la situació i no aconsegueix superar l'impacte de les constants crítiques. Encara que intenta mantenir-se al marge, l'exposició mediàtica li està passant factura en l'àmbit emocional.

Aquesta tensió ha provocat que Piqué acabi enfadant-se amb la seva ex, ja que considera que la seva actitud al concert només ha avivat els atacs contra ell i la seva parella. Amb la gira tot just començant, tot indica que aquesta història continuarà fent parlar.