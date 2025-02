Alejandra Silva i Richard Gere prenen una nova decisió: 'Lo prometido es deuda'

Alejandra Silva i Richard Gere han pres una ferma decisió: posar-se en forma. És la mateixa esposa de l'actor nord-americà qui ha compartit amb els seus seguidors aquesta nova etapa en la seva vida. "El promès és deute", ha escrit en una de les seves stories donant així el tret de sortida a la seva rutina esportiva.

Després de tornar d'unes merescudes i tranquil·les vacances a les Maldives, el matrimoni ha tornat al seu dia a dia. Ara que ja estan completament instal·lats a la seva mansió de Madrid, és hora de començar a cuidar-se. Per a això, Alejandra compta amb l'ajuda de Crys Dyaz, la coneguda com 'l'entrenadora de les famoses'.

Alejandra Silva i Richard Gere ja han aterrat de nou en la seva rutina diària després de gaudir d'uns dies de desconnexió a les Maldives. El matrimoni ha canviat les tranquil·les aigües cristal·lines i la sorra blanca per l'asfalt i el bullici de Madrid. Per superar aquest canvi i aconseguir un equilibri que els ajudi al seu dia a dia, Alejandra ha compartit una última hora.

El pas que han fet Alejandra i Richard és posar-se en forma. Així ho ha comunicat als seus seguidors la dona de l'actor de Pretty Woman mitjançant una storie. "El promès és deute", escriu la gallega vestida amb leggings, una samarreta de tirants i unes còmodes sabatilles d'esport.

Silva ha decidit enfocar-se en el seu benestar físic després del seu luxós viatge a les Maldives juntament amb Gere. Per aconseguir els seus objectius, ha confiat en la reconeguda entrenadora Crys Dyaz, famosa per haver estat l'entrenadora de nombroses celebrities. La seva metodologia combina exercicis físics amb assessorament nutricional, adaptant-se a les necessitats individuals de cada client.

Sembla que l'estada a les Maldives ha estat d'allò més inspiradora per a l'espanyola i ha tornat amb les piles carregades. El moment no pot ser d'allò més propici, ja que tant ella com Richard ja han finalitzat la mudança a Madrid. Amb tot instal·lat, és hora de marcar-se una rutina esportiva per mantenir-se en forma.

En la imatge que ha compartit Alejandra es pot apreciar com la dona del famós actor es troba en una sala plena de màquines. En ella es veu que hi ha dues cintes per córrer, així com material destinat a l'exercici. El que demostra que el matrimoni no descuida el seu aspecte físic i treballen junts per mantenir-se en forma.

Aquest desig per una vida saludable conviu a la perfecció amb la filosofia de vida relacionada amb el benestar interior que comparteix la parella. Alejandra i Richard comparteixen una profunda connexió amb la meditació per afavorir el creixement personal.

Ambdós han parlat obertament sobre el seu compromís amb el budisme i com aquest els ha influenciat tant les seves vides personals com professionals. De fet, el seu casament es va realitzar mitjançant un ritu budista en la més estricta intimitat.

Ara tots dos s'han enfocat a cuidar el seu físic comptant amb l'ajuda de la coneguda "entrenadora de les famoses". Crys Dyaz no només ha fet suar a estrelles internacionals, reputades famoses espanyoles com María Pombo o Tamara Falcó coneixen a la perfecció els seus mètodes.

Alejandra s'ha sumat a la llarga llista de clientes que han confiat en Dyaz per aconseguir els seus propòsits i sembla que està decidida. Es tracta d'una manera de connectar cos i ment per ajudar a millorar tant el físic com l'estat anímic. Un procés que per a Silva i Gere resulta fonamental en aquests moments en què s'han produït tants canvis en les seves vides.