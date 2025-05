Cop inesperat per a tota la família reial: 'El rei Felip no s'ha portat bé'

La Família Reial, que en els últims anys ha ocupat titulars no sempre positius, no esperava a aquestes alçades veure's embolicada en una altra polèmica. En concret ha estat Pilar González de Gregorio, filla de la duquessa de Medina Sidonia, qui s'ha queixat del tracte rebut per l'actual cap d'Estat. L'aristòcrata ha posat sobre la taula el fet que Felip VI no s'ha pronunciat sobre una petició que va fer fa temps.

González de Gregorio es referia al títol de duquessa de Fernandina que ostentava fins al 2012. Una distinció que li van cedir la seva mare i els seus germans el 1980. Tanmateix, un plet del seu nebot Alonso, primogènit de Leoncio, el seu germà gran, va fer que el perdés.

Després d'un complicat procés judicial, Alonso va aconseguir fer-se amb el ducat de Fernandina el 2021. La madrilenya aleshores va denunciar arbitrarietats i va deixar clar que no comprenia la decisió del rei Felip VI, responsable final de rehabilitar un títol que no complia les normes.

"Els meus dos germans, per voluntat de la meva mare, me l'havien cedit per a mi i els meus descendents", ha explicat la filla de la duquessa de Medina Sidonia en una entrevista recent. González de Gregorio assegurava que quan el seu nebot el va voler rehabilitar li van enviar un document signat per don Joan Carles on es podia llegir "arxivar-se, no procedeix".

Sota el regnat de Felip VI va tornar a sol·licitar-ho al·legant que hi va haver "silenci administratiu", cosa que segons ella no era veritat, ja que li ho havien denegat per escrit. Aleshores l'actual cap d'Estat el va rehabilitar en contra de la llei vigent de l'any 88, atès que en estar anul·lat ja no es podia tornar a actualitzar.

Ara, l'aristòcrata reconeix que va ser monàrquica "mentre va estar el rei Joan Carles. Actualment em sento molt allunyada", admetia.

La Família Reial no esperava les declaracions d'una aristòcrata sobre el rei Felip VI

Unes paraules que confirmen com de dolguda se sent amb l'actual cap d'Estat. De Gregorio defensa que el rei Felip VI no es va portar bé: "Defensaré sempre al rei Joan Carles. Que ha fet coses malament? Sí, però moltes, moltes més coses bé", afegia per justificar la seva postura.

Avui dia la que va ser comtessa de Fernandina no ha rebut resposta per part del rei Felip VI. Una situació que ha provocat que el seu concepte de l'actual cap d'Estat no sigui precisament favorable.

Ella, que durant 19 anys va ostentar un títol que la seva mare, Isabel Álvarez de Toledo, sempre va voler que tingués, ara espera una resposta. Un procés en què, segons ella, es van cometre arbitrarietats i que, finalment, el principal beneficiat ha estat el nebot, l'actual duc de Fernandina.