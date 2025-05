Comunicat urgent sobre el rei Felip VI i la infanta Sofia: tot està confirmat

La infanta Sofia va assolir la majoria d'edat el passat 30 d'abril sense la companyia dels seus éssers estimats. La jove, que es troba a Gal·les finalitzant els seus estudis de batxillerat, no seguirà els passos de la seva germana i no rebrà cap formació militar. Si bé per ara es desconeix la carrera universitària que triarà, Sofia ha manifestat al seu pare el seu desig de mantenir certa privacitat i independència.

Dos valors que podria aconseguir en cas d'estudiar a l'estranger i, per tant, lluny de l'entorn del Palau de la Zarzuela. No obstant això, aquesta decisió ha provocat certa tensió en el si dels membres de la Família Reial.

En concret, al rei Felip VI li sembla més apropiat que la seva filla menor continuï la seva formació a Espanya. Un fet que implicaria que pogués exercir els compromisos institucionals de la Corona derivats de la seva posició en la línia successòria.

La infanta Sofia ha manifestat el seu desig de definir el seu propi camí

Així, mentre la princesa d'Astúries continua amb la seva preparació per convertir-se en la cap de les Forces Armades, el desig de Sofia és un altre. La infanta vol seguir el seu propi camí, si és possible en un altre país que no sigui Espanya, per no sentir-se condicionada per les expectatives reials.

Si bé el rei Felip no va poder acompanyar la seva filla el dia que assolí la majoria d'edat, el monarca la va obsequiar amb una distinció de gran pes històric. La infanta Sofia va rebre la Gran Creu de l'Orde d'Isabel la Catòlica. Una condecoració atorgada a aquells que afavoreixen les relacions d'Espanya amb altres països o presten serveis civils extraordinaris.

El rei Felip desitja que la infanta Sofia recolzi el missatge d'unitat de la Família Reial

La infanta Sofia comptarà amb una posició única dins de la monarquia espanyola. Tenint clar que el seu camí institucional no està destinat a ocupar el tron que ostenta el seu pare, el seu rol serà clau. La filla menor dels reis recolzarà la princesa d'Astúries i reforçarà la imatge d'unitat de la monarquia en actes oficials.

A diferència de la seva germana, Sofia comptarà amb més llibertat per desenvolupar una carrera professional, però sempre es trobarà sota l'anàlisi pública. Segons alguns experts, la jove haurà de comptar amb una formació integral que abasti coneixements històrics, protocol, idiomes i habilitats de comunicació. Tot això li servirà perquè aconsegueixi exercir les seves funcions amb eficiència, tot i que la seva responsabilitat institucional sigui menor que la de Leonor.

A l'espera de conèixer la carrera que finalment iniciï, així com la universitat en la qual realitzarà els seus estudis, Sofia ja ha deixat clar al seu pare el seu desig. La infanta és conscient del lloc que ocupa dins de la Família Reial, però no vol que això signifiqui que renunciï a ser ella mateixa.