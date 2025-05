Comunicat urgent sobre el rei Felip i l’herència que deixarà a la princesa Leonor

El rei Felip va sorprendre tothom l'any 2022 en publicar mitjançant un comunicat la xifra a la qual ascendia el seu patrimoni. Un pas mai fet per la Casa Reial espanyola que suposava l'inici d'una etapa de transparència. Tanmateix, tres anys després, el Cap de l'Estat no ha actualitzat aquesta dada econòmica.

Tres anys des del moment en què el pare de la princesa d'Astúries va emetre un comunicat explicant que el seu patrimoni ascendia a 2,57 milions d'euros. Aleshores, la decisió de fer públiques aquestes dades es corresponia amb l'esperit de transparència i el compromís de renovació exposat per la Corona.

Uns béns que estan formats per dipòsits en comptes corrents o d'estalvi i valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol entitat. A més, també compta amb objectes d'art, antiguitats i joies de caràcter personal que en el seu dia van ser taxats.

Felip VI fa tres anys que no actualitza la dada del seu patrimoni

Tot i que no té per llei l'obligació de publicar els seus béns, el rei Felip ho va fer voluntàriament. Cal recordar que aleshores el focus estava posat en els negocis del seu pare i en la seva renúncia a part de l'herència.

La nota emesa per Casa Reial explicava que, guiat per l'esperit de servei i compromís cívic, afegia “a les seves responsabilitats constitucionals la seva decisió personal de fer públic el seu patrimoni”.

Tanmateix, ara, tres anys després, el sobirà no ha actualitzat el seu patrimoni. En realitat, quan va fer pública aquesta dada, el marit de la reina Letícia no es va comprometre a actualitzar-la anualment, però tampoc es va descartar.

La pregunta ara és si, passat aquest període de temps, no hi ha hagut cap moviment i és aquesta la raó per la qual no s'ha donat la xifra vigent.

Felip VI va decidir comunicar quin era el seu patrimoni per marcar distàncies amb el seu pare

D'altra banda, cal destacar que aleshores només Felip VI va informar del seu patrimoni. Un exemple que no va seguir la seva dona, la reina Letícia, ni tampoc la princesa d'Astúries, que va complir 18 anys l'octubre de 2023.

Des de la Zarzuela assenyalen que per ara desconeixen si el rei farà públic novament la dada en qüestió. Tot i així, el que destaquen és que es va tractar d'una iniciativa personal del mateix Felip VI, tant com a cap d'Estat com a contribuent.

En publicar les citades xifres el que pretenia el fill de l'emèrit era marcar distàncies amb el seu pare, qui mai va fer públic el seu patrimoni. Joan Carles de Borbó, que ha estat investigat per les seves activitats fiscals, ha vist com el seu cas va ser arxivat. La seva inviolabilitat, la prescripció dels delictes i la regularització fiscal que va fer davant d'Hisenda van ser les raons d'aquesta decisió.