Cop dur per a Terelu Campos després de la informació que ha airejat el Maestro Joao

El Mestre Joao, ara conegut com a Benita, ha desvelat a Mañaneros un fet fins ara desconegut sobre Terelu Campos. El futuròleg s'ha remuntat a l'època en què María Teresa Campos era presentadora de televisió per recordar quan va veure per primera vegada la mare d'Alejandra Rubio. La malaguenya, a qui el mestre Joao va demanar fer-se una foto amb ella, va accedir no sense abans deixar caure: "Per favor, no em toquis".

Una anècdota que està en la línia d'aquest caràcter altívol i de superioritat de Terelu del qual es ve parlant en les últimes setmanes. Alguns companys de professió de la major de les germanes Campos coincideixen que aquesta no tractava del tot bé els professionals amb els quals va treballar en el passat.

El Mestre Joao ha desvelat el que en el seu dia Terelu li va dir per sorpresa dels presents

Va ser Alessandro Lequio qui va destapar una situació insòlita sobre la primogènita de María Teresa Campos. El comte va narrar a Vamos a ver que Terelu Campos va tenir una secretària que li sostenia el cendrer i li posava la mà per "escopir els xiclets durant la publicitat". Un comentari que Alejandra Rubio es va encarregar de negar taxativament tractant de desmuntar els arguments del tertulià.

Poc després va sortir a la palestra una dona que va treballar amb Terelu a Telemadrid subscrivint les paraules de l'ex d'Ana Obregón. "El que explica Lequio és veritat", va admetre aquesta persona fa pocs dies a TardeAR.

Els fets es remunten a una època en què es podia fumar als platós de televisió. Sent breu la durada de la publicitat a la germana de Carmen Borrego li servien el tabac. "A Terelu no tenia temps a sortir fora a fumar i la seva assistent personal li posava el tabac, li encenia els cigarrets i li sostenia el cendrer", assegurava l'italià.

El comentari del Mestre Joao confirma l'actitud de Terelu Campos de la qual es ve parlant fa setmanes

A més, va transcendir que com a Terelu li agradava prendre el iogurt remenat la seva secretària s'encarregava de remenar-lo amb una cullereta facilitant-li la feina a la llavors presentadora de Telemadrid.

Terelu no esperava a aquestes altures que sortissin a la llum testimonis de persones que van compartir hores de plató amb ella. Professionals que han posat en dubte la seva manera de comportar-se en l'entorn laboral retraient-li una suposada actitud superbiosa.

Ara, el comentari realitzat pel mestre Joao a l'espai de la cadena pública presentat per Adela González va en aquesta mateixa línia. En el seu moment, a Terelu no li va fer gràcia acostar-se massa al vident madrileny qui confessava, d'altra banda, sentir admiració per María Teresa Campos.