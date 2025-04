Kiko Hernández confirma la notícia més trista d'Anabel Pantoja: 'No vol veure'l'

Kiko Hernández ha confirmat la informació que més dolor causa a Anabel Pantoja: Merchi i el seu nòvio no es porten bé. Just quan semblava que la influencer havia assolit una estabilitat en la seva vida, un nou revés arriba per enfosquir la seva felicitat. "No vol veure'l", va assenyalar Kiko després d'analitzar l'última trobada entre el fisioterapeuta i Merchi, la mare d'Anabel.

En les imatges es veu com Merchi es manté allunyada del seu gendre mentre aquest, Anabel i el seu sogre surten de l'aeroport de Sevilla. En un moment donat, la mare de la influencer s'acosta a la seva filla i al pare de David, però el fisioterapeuta segueix endavant. Per al col·laborador no hi ha marge de dubtes i aquest moment confirma la mala relació entre ells.

Kiko Hernández acaba amb la felicitat d'Anabel Pantoja

Anabel Pantoja ha volat novament fins a Sevilla per passar uns dies amb la seva família. A la seva arribada a l'aeroport, la influencer, acompanyada pel seu nòvio David i el pare d'aquest, va tenir una càlida benvinguda. Merchi l'esperava, però la rebuda va desvelar la realitat d'Anabel, segons Kiko Hernández.

Després d'analitzar les imatges, Kiko va confirmar la informació més trista per a la influencer: Merchi i David no es porten bé. "No vol veure'l", va explicar el col·laborador després de veure com la mare d'Anabel no va saludar el fisioterapeuta a la seva arribada a Sevilla.

La relació entre la mare de la influencer i el fisioterapeuta ha experimentat un notable distanciament en els últims mesos. Aquest canvi ha generat especulacions i debats en els mitjans de comunicació, intentant desentranyar les causes d'aquesta tensa situació familiar. Encara que Anabel manté que tot està bé i evita entrar en rumors, Kiko Hernández ha llançat llum sobre aquest distanciament.

Merchi sempre ha estat molt protectora amb Anabel, però després de l'ingrés d'Alma a principis d'any, tot es va refredar amb David. Les seves diferències han marcat un abans i un després i han acabat afectant la dinàmica familiar. Per a Kiko, les imatges de l'arribada a l'aeroport parlen per si soles i no hi ha lloc a dubtes sobre la mala relació.

Mentre Anabel i el pare de David es dirigeixen a saludar Merchi, el cordovès continua endavant sense aturar-se. Tampoc la saluda quan coincideixen a l'ascensor. Encara que es va apuntar que podia deure's per evitar la premsa, el cert és que no es dirigeixen la mirada en cap moment.

Kiko Hernández confirma la mala relació entre Merchi i el nòvio d'Anabel

Després de la confirmació per part de Kiko Hernández sobre la mare d'Anabel ara la qüestió que es planteja és una altra. En quin moment es va produir la mala relació entre Merchi i el nòvio d'Anabel?, és la pregunta que s'han fet tots els mitjans.

Un dels esdeveniments que va marcar l'inici d'aquest distanciament va ser l'hospitalització d'Alma, filla d'Anabel i David. Durant aquest període, Merchi va assumir un paper actiu en la cura de la seva neta, brindant suport a la parella. No obstant això, després de la recuperació d'Alma, van començar a sorgir diferències que van afectar la dinàmica familiar.

"Merchi no vol saber res del pare de la seva neta", va assegurar Marisa Martín-Blázquez fa uns dies a TardeAR. Segons va explicar, durant una declaració judicial relacionada amb el cas d'Alma, David va esmentar Merchi. Encara que no hi va haver intenció de perjudicar-la, no li va asseure bé ser nomenada en aquest context.

Ara, les imatges analitzades per Kiko confirmen aquest rumor i afegeixen el toc gris a la vida d'Anabel. Les dues persones més importants en la seva vida no es porten bé i aquesta mala relació és, a més, sabuda per tota la premsa. El que situa la influencer en un delicat i complicat moment.