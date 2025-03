Gir de 180° en el serial de Joaquín Sánchez i Susana Saborido: tot està confirmat

L'escàndol va esclatar quan va sortir a la llum la conversa entre Joaquín Sánchez i la creadora de contingut per a adults Claudia Bavel. La notícia va córrer com la pólvora i les especulacions sobre el seu matrimoni amb Susana Saborido no van trigar a aparèixer. Però un nou gir ha sorprès a tothom: Joaquín Sánchez i Susana Saborido segueixen junts malgrat tot.

En plena tempesta mediàtica, el futbolista ha estat fotografiat al costat de la seva dona. Una imatge que ha publicat Javier de Hoyos i que ha donat de què parlar.

En la instantània se'ls veu passejant junts, agafats del braç i en bona sintonia. Una escena que ha canviat la percepció de molts.

Gir de 180° en el serial de Joaquín Sánchez i Susana Saborido

La fotografia va ser presa a Sevilla, enmig d'un comiat de soltera. Malgrat la polèmica que els envolta, el matrimoni passejava amb total naturalitat.

Així ho descriuen els qui van ser testimonis de l'escena. "Se'ls veia feliços", va comentar la protagonista del comiat en el vídeo de Ni que fuéramos.

La jove va explicar a la revista Lecturas el que va succeir: "A mi em feien la foto les meves amigues quan van passar ells per davant", va relatar. "Passejaven amb total normalitat, ens van mirar perquè estàvem muntant escàndol. Els vaig dir: 'sou els millors', i ells em van donar les gràcies amb un somriure, igual de simpàtics que sempre".

Aquest inesperat episodi ha canviat la narrativa sobre la seva relació. Fa només uns dies, María Patiño va revelar a Ni que fuéramos que Susana li havia demanat el divorci. La notícia va commocionar els seus seguidors, però ara, la imatge publicada demostra una altra realitat.

Joaquín Sánchez i Susana Saborido es demostren el seu amor pels carrers de Sevilla

El gest càlid i natural de la parella ha desmentit els rumors de crisi. La seva complicitat en ple rebombori mediàtic deixa clar que segueixen endavant. El que molts pensaven que era el final de la seva història, podria no ser-ho després de tot.

El serial de Joaquín Sánchez i Susana Saborido ha fet un gir inesperat. La imatge ha servit com a prova que, almenys per ara, segueixen units.

El que passi en els pròxims dies seguirà sent un misteri. Però el que sí que és segur és que aquesta història encara té molt per explicar.