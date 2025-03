El germà de Lady Di ja no pot ocultar el que ha succeït: Guillem i Harry, enfonsats

Charles Spencer està travessant una de les etapes més complicades de la seva vida. La seva separació de Karen Gordon ha desencadenat una sèrie de problemes. La família reial britànica segueix amb atenció cada detall del conflicte.

Guillem i Harry han mostrat preocupació pel seu oncle. Malgrat les seves diferències, tots dos han volgut saber com es troba. La ruptura ha estat un cop inesperat per a la família Spencer.

El comte de Spencer havia començat una nova relació amb Cat Jarman. L'arqueòloga noruega s'ha vist embolicada en la polèmica. La situació es va tornar més complicada quan el seu diagnòstic d'esclerosi múltiple va sortir a la llum.

Jarman assegura que la seva malaltia va ser exposada sense el seu consentiment. Afirma que Karen Gordon va divulgar la informació sense permís. Aquesta situació la va portar a prendre mesures legals contra l'exdona de Spencer.

L'ex de Charles Spencer està dolguda

Karen Gordon ha negat haver comès alguna falta. Explica que el diagnòstic mai no va ser un secret. Insisteix que no hi va haver intenció de perjudicar ningú amb les seves paraules.

La separació ha generat conseqüències més enllà de l'àmbit personal. Karen i la seva filla han hagut d'abandonar Althorp House. La històrica mansió ha pertangut a la família Spencer per més de 500 anys.

Aquest desallotjament ha despertat tota mena de rumors. Es parla de tensions entre els membres de la família. També s'ha especulat sobre el veritable motiu del divorci.

Mentrestant, Spencer i Jarman intenten continuar amb la seva relació. Tots dos han tractat de mantenir-se allunyats de l'escàndol. No obstant això, el cas continua generant titulars a la premsa britànica.

Guillem i el príncep Harry saben què ha passat

Guillem i Harry han seguit de prop la situació. Malgrat la distància, han intentat brindar suport al seu oncle. La polèmica ha afectat a tots els involucrats en diferents nivells.

El divorci ha obert velles ferides dins de la família Spencer. L'ombra de Lady Di continua present en la vida dels seus fills. Qualsevol conflicte que afecti els seus éssers estimats també els impacta a ells.

El futur de Spencer i Jarman continua sent incert. La demanda continua en curs i podria estendre's per mesos. La tensió entre els involucrats no sembla disminuir amb el temps.

Els prínceps britànics continuen amb les seves responsabilitats públiques. No obstant això, no han pogut evitar veure's afectats per la polèmica. La situació del seu oncle és un nou desafiament dins de la ja convulsa història de la família reial.

L'escàndol de Charles Spencer continua acaparant l'atenció mediàtica. Mentre la batalla legal continua, les especulacions no cessen. Ningú sap encara com acabarà aquesta història.