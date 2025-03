Manuel Martos no s'amaga i dona l'última hora sobre Raphael: 'Ell està súper...'

Manuel Martos ha parlat amb la premsa per compartir l'última hora sobre la salut del seu pare, el llegendari cantant Raphael. Des que va ser diagnosticat amb un limfoma cerebral a finals de desembre, la seva evolució ha estat seguida amb gran expectació pels seus seguidors. Ara, tres mesos després, les notícies que arriben sobre la seva recuperació són més encoratjadores que mai.

Manuel Martos ha volgut tranquil·litzar a tots aquells que segueixen de prop l'evolució del cantant, assegurant que la recuperació avança per bon camí. "Tot molt bé, tot molt bé, com sempre, moltes gràcies", va declarar davant els mitjans amb un to serè i optimista. A més, va confirmar que el seu pare "està superanimat".

Ha deixat oberta la possibilitat que Raphael torni als escenaris, si bé sense confirmar encara si el seu concert a Marbella serà la seva gran reaparició. "Tant de bo pugui ser aviat, perquè és el que més li agrada. No podem confirmar res encara, però el principal és que la seva salut continua millorant cada dia".

Amb aquestes declaracions, queda clar que Raphael està lluitant amb determinació i que tant ell com el seu entorn mantenen la il·lusió pel seu retorn. La seva recuperació continua avançant i, malgrat que encara queda camí per recórrer, l'esperança de veure'l de nou sobre l'escenari és cada vegada més forta.

L'estat de salut de Raphael

El passat 27 de desembre, Raphael va rebre l'alta hospitalària després de romandre ingressat durant deu dies a causa d'un accident cerebrovascular. En aquell moment, amb un comunicat, l'artista anunciava que li havien detectat dos nòduls al cervell i que estava sotmetent-se a tractament. A conseqüència d'això, es va veure obligat a cancel·lar tots els seus compromisos professionals per centrar-se exclusivament en la seva recuperació.

Afortunadament, els últims informes sobre el seu estat de salut són molt positius i tot indica que la seva evolució és favorable. Segons informa la revista Diez Minutos, el cantant es troba amb energies renovades i amb la vista posada en el seu retorn als escenaris. Fins i tot ha començat a assistir a sessions de logopèdia amb l'objectiu de reforçar la seva veu i recuperar la seva plenitud artística.

En aquest context, ha sorgit una creixent especulació sobre el seu retorn a l'escenari el 5 de juliol, quan té programat un concert al Festival Starlite. Si bé encara no s'ha confirmat de manera oficial la seva participació, l'esdeveniment es manté, cosa que ha donat esperances als seus seguidors. Molts creuen que aquest podria ser el gran moment en què Raphael torni a retrobar-se amb el seu públic després d'aquest difícil període.

Com a prova de la seva notable millora, l'artista va sorprendre recentment els seus seguidors amb una inesperada aparició en el concert que Carlos Rivera va oferir al Movistar Arena. En un vídeo enviat al cantant mexicà, Raphael es va mostrar amb bon aspecte i un gran somriure mentre felicitava Rivera pels seus 20 anys de carrera musical. Aquest gest no només va desfermar l'emoció entre els seus fans, sinó que també va alimentar les expectatives sobre el seu retorn als escenaris en els pròxims mesos.