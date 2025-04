Cop dur per a Jesús Vázquez i el seu marit, Roberto Cortés: es confirma el pitjor

El presentador Jesús Vázquez ha viscut un dels moments més dolorosos de la seva vida després de la tràgica pèrdua del seu gran amic de la infància, l'alpinista Carlos Suárez. La trista notícia ha commocionat Roberto Cortés i el seu marit Jesús Vázquez, qui no ha dubtat a compartir el seu pesar a través de les seves xarxes socials per als seus seguidors. "Se'ns en va un gran", ha escrit amb profunda tristesa, després de confessar que: "Érem com germans".

Carlos Suárez, de 52 anys, ha mort en un tràgic accident mentre participava en el rodatge de la pel·lícula La fiera. Era un homenatge a tres grans amics que també van perdre la vida en circumstàncies similars: Manolo Chana, Álvaro Bultó i Darío Barrio.

Durant la gravació, Suárez ha realitzat un salt des d'un globus aerostàtic, però el seu paracaigudes no s'ha obert. Tampoc s'ha activat el d'emergència, que hauria d'haver-se desplegat de manera automàtica.

Primeres paraules de Jesús Vázquez després de perdre el seu amic

L'accident ha ocorregut a les 9:15 hores d'aquest dimarts a la zona de l'aeròdrom de La Villa de Don Fadrique, a Toledo. Després d'aterrar la resta dels participants, els equips de seguretat han notat l'absència de Suárez.

Poc després, ha estat trobat sense vida. Agents de la Guàrdia Civil, bombers del parc de Villacañas i una UVI mòbil han acudit al lloc, però res s'ha pogut fer per salvar-li la vida.

Jesús Vázquez ha quedat completament devastat per la pèrdua del seu amic. En les seves xarxes socials, ha compartit una fotografia de l'alpinista en plena acció, fent el que més estimava. "Érem veïns de nens i vam ser gairebé com germans", ha confessat amb profund dolor.

Roberto Cortés guarda silenci davant les paraules de Jesús Vázquez

La complicitat entre ells ha estat especial des de la infància, i Jesús ha volgut recordar-ho amb un emotiu missatge. "No hi havia un somriure més net que el teu. Ni una ànima", ha escrit al costat d'un story a Instagram, rendint així un últim homenatge.

El món dels esports d'aventura també ha quedat consternat per la tragèdia. Les entitats responsables han assegurat que totes les maniobres s'han realitzat sota les estrictes mesures de seguretat que exigeix l'activitat. No obstant això, les causes per les quals ambdós paracaigudes han fallat continuen sent un misteri.

Jesús Vázquez ha volgut acomiadar-se del seu amic amb un missatge que reflecteix el seu profund amor i respecte. "Fins aviat, Carlos", ha escrit, recordant a qui ha estat una part fonamental de la seva vida. La pèrdua de Suárez deixa un buit irreparable en el seu cor i en el de la seva parella qui també coneixia al jove, encara que Roberto Cortés ha preferit guardar silenci.