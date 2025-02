Confirmen l'últim d'Ana de Armas després de la cita amb Tom Cruise: tots molt feliços

Enmig de l'escàndol per les imatges d'Ana de Armas i Tom Cruise junts a Londres, s'acaba de confirmar una última hora. L'actriu cubana serà una de les presentadores de la gala dels Òscars. Sens dubte una gran notícia per a Ana que compartirà escenari juntament amb altres rostres emblemàtics de la indústria cinematogràfica nord-americana.

Tot està llest per a la gran cita del cinema que tindrà lloc el pròxim diumenge 2 de març al Teatre Dolby de Los Angeles. L'encarregat de dirigir la cerimònia serà el còmic Conan O'Brien que donarà pas a la resta d'actors encarregats de fer el lliurament de premis. De Armas serà qui lliurarà un dels guardons just després de ser relacionada amb Cruise.

Última hora d'Ana de Armas després de l'escàndol amb Tom Cruise

La setmana començava amb una notícia bomba els protagonistes de la qual eren Ana de Armas i Tom Cruise. Unes imatges d'ells sopant junts a Londres el passat Sant Valentí va fer circular els rumors sobre una possible relació sentimental. Cap dels dos ha volgut entrar en les especulacions, però tot Hollywood roman atent als seus moviments.

En aquest context, s'acaba de confirmar una última hora sobre Ana de Armas: serà una de les presentadores dels Òscars. La notícia saltava als mitjans de comunicació i confirmava la presència de l'actriu cubana sobre l'escenari del Teatre Dolby de Los Angeles. Es tracta de la gran cita del cinema per excel·lència i milions de persones romandran atentes a la cerimònia.

Tots s'han mostrat feliços davant aquesta gran notícia, sobretot, De Armas que compartirà escenari juntament amb altres rostres coneguts de la indústria cinematogràfica. Willem Dafoe, Ben Stiller o la filla de Johnny Depp, Lily-Rose Depp, seran alguns dels famosos que compartiran l'experiència.

Ana atorgarà un guardó a un dels premiats com en el seu dia va fer Penélope Cruz, que aquest any també repeteix. Curiosament, l'actriu espanyola va tenir una relació sentimental amb Tom Cruise, amb qui se l'ha relacionada amb De Armas aquesta setmana.

Ana de Armas nega els rumors que la relacionen amb Tom Cruise

El gran escàndol saltava als mitjans després de fer-se públiques les fotos d'Ana de Armas i Tom Cruise sopant junts a Sant Valentí. El motiu d'aquesta cita no s'ha arribat a aclarir i bé podria haver estat per temes professionals. El que crida l'atenció és que es produís en el Dia dels Enamorats, d'aquí els rumors que apuntaven a una possible relació sentimental.

Davant el silenci i l'expectació, els mitjans van sortir a la recerca dels seus protagonistes i va ser Ana la primera a reaccionar. Amb cara de sorpresa, la intèrpret va ser interceptada mentre caminava pel carrer i va ser preguntada sobre el seu sopar amb Tom.

Visiblement molesta, es va negar a confirmar o desmentir els rumors i va deixar clara la seva postura davant la premsa. “No tinc res a dir”, es va limitar a contestar mentre intentava esquivar la reportera que la va abordar a Madrid.

Dies després de fer-se públiques les imatges amb Cruise, De Armas va ser vista en companyia del seu actual xicot Manuel Anido. Anido, de professió advocat, és fillastre del president de Cuba Miguel Díaz-Canel i exerceix un paper en el govern cubà.

D'aquí el seu malestar davant els rumors que l'han relacionada sentimentalment amb el protagonista de Top Gun. De Armas manté una relació sòlida amb Manuel i descarta completament un romanç amb Cruise.

Ara, l'enfadament ha donat pas a l'alegria en saber-se confirmada com una de les presentadores dels Òscar. La cita serà el 2 de març i promet ser una gala que coparà grans titulars.