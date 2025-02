Óscar Higares deixa totalment sorpresa Raquel Sánchez Silva: 'La meva mare…'

Óscar Higares deixa sense paraules a Raquel Sánchez Silva amb l'última confessió que ha compartit amb ella durant l'emissió d'aquesta setmana de Maestros de la costura Celebrity. “La meva mare no està bé”, ha assegurat el torero entre llàgrimes.

Aquest dijous, 20 de febrer, aquest conegut talent de costura ha tornat a la graella de La 1 amb la seva nova entrega. I ho ha fet amb una convidada d'allò més especial: la cantant Edurne.

No obstant això, i malgrat les difícils proves a les quals s'han enfrontat els aprenents, Óscar Higares no ha pogut evitar convertir-se en el centre de totes les mirades.

Després de guanyar la prova per equips juntament amb Carmen Farala, Edu Soto, La Terremoto de Alcorcón i Pilar Rubio, Óscar Higares ha estat escollit com el millor d'aquest repte. Motiu pel qual ha rebut un important premi.

El torero ha tingut el poder de treure una persona de l'equip contrari de la prova d'eliminació, i en aquesta ocasió ha escollit María Esteve. No obstant això, per poder fer-ho, havia d'exposar un company del seu equip, encara que, finalment, ha decidit disputar ell aquest complicat repte.

Ha estat en aquest moment quan Óscar Higares ha aconseguit deixar sorpresa Raquel Sánchez Silva amb l'última i emotiva confessió que ha compartit amb ella. “La meva mare no està bé”, ha confirmat l'aspirant, visiblement emocionat.

Durant la prova d'eliminació, en la qual han hagut de dissenyar i confeccionar un look de concert per a Edurne, Raquel Sánchez Silva s'ha adonat d'un petit detall. I és que, tal com ha pogut apreciar, Óscar Higares estava més nerviós de l'habitual.

Per aquest motiu, tant la presentadora com la cantant i Lorenzo Caprile s'han acostat a ell per conèixer com estava afrontant aquest repte. Moment en què el torero no ha pogut evitar compartir amb ells les raons de la seva inquietud:

“Al final, l'únic que has d'intentar a la vida és deixar un petit llegat... I és el que intento deixar a les meves filles dia rere dia, el que val la pena fer les coses pels altres. Estic una mica sensible, d'alguna manera”.

En aquest moment, Raquel Sánchez Silva no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'acostar-se a Óscar Higares per donar-li ànims. No obstant això, el torero ha deixat sense paraules a la presentadora de televisió en confessar-li entre llàgrimes: “El meu pare no està bé, ni la meva mare”.

“Ai, amor… Ho sento. No ho sabia, ho sento molt, de veritat”, li ha respost la model, mentre li dedicava diverses mostres d'afecte. Per la seva banda, Lorenzo Caprile també ha volgut dir-li unes paraules al torero:

“Jo sé que el teu pare estarà orgullosíssim del gest que has tingut amb María, tan orgullós com que portis aquesta corbata”. “Si ho pot veure, ho estarà”, li ha respost Óscar Higares, molt emocionat.