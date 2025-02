El príncep Guillermo i Kate Middleton i la foto de la qual tothom parla: Confirmat!

Després de setmanes d'especulació sobre el seu parador, el príncep Guillermo i Kate Middleton han reaparegut en públic en un esdeveniment carregat de simbolisme. El seu primer acte oficial de l'any ha estat a Gal·les, territori que dona nom als seus títols, després d'haver gaudit de les seves vacances a l'illa de Mustique.

Els prínceps reprenen la seva agenda amb una visita simbòlica

El retorn de la parella ha estat marcat per una gran expectació. Aquest viatge suposa el primer compromís oficial de la princesa de Gal·les des que es va retirar al març de l'any passat a causa del seu tractament contra el càncer. La destinació escollida ha estat Pontypridd, al sud de Gal·les, una de les localitats que va patir les devastadores inundacions del passat desembre.

Un recorregut pel cor de Gal·les

Els prínceps de Gal·les van arribar a Cardiff en tren, abans de sortir de l'estació per dirigir-se al seu destí en cotxe. Com és habitual, Kate Middleton va triar la seva vestimenta amb un gest a la bandera gal·lesa, combinant els colors vermell i verd. A la seva arribada a Pontypridd, van lluir el tradicional narcís groc a la solapa, símbol de la festivitat de Sant David.

El primer punt de la visita va ser el mercat de Pontypridd, un lloc amb més de 200 anys d'història que alberga petits comerços, carnisseries, verduleries i botigues d'artesania. Allà, es van aturar a The Welsh Cake Shop, on s'elaboren les tradicionals coques gal·leses. Guillermo i Kate no només van conversar amb els propietaris, sinó que també es van animar a preparar i cuinar els seus propis pastissos.

Més tard, van visitar Fountain Café, on es van reunir amb empresaris locals per parlar sobre la importància del mercat en la comunitat. Durant la conversa, van recordar la seva estada a Gal·les entre 2011 i 2013, quan van viure a Anglesey després del naixement del príncep George, mentre Guillermo entrenava amb la Reial Força Aèria.

Una reaparició sota l'ombra de la controvèrsia

El retorn dels prínceps ha estat acompanyat d'una inevitable polèmica. La seva decisió de no assistir als Premis Bafta per gaudir d'unes vacances al Carib amb els seus fills i els pares de Kate va generar crítiques al Regne Unit. Per a molts, l'absència de Guillermo a la cerimònia, on tradicionalment té un paper destacat, va ser un error d'imatge.

Malgrat això, l'hereu ha deixat clar que la seva prioritat és la seva família. Mentre els seus fills siguin petits i ell encara no assumeixi la prefectura de l'Estat, pretén equilibrar la seva vida personal amb les seves responsabilitats institucionals.

El retorn de Guillermo i Kate a l'agenda pública és un missatge clar: el seu compromís amb la monarquia segueix ferm. Ara, amb la seva presència a Gal·les, busquen recuperar el favor del públic i demostrar que continuen exercint el seu paper dins de la reialesa.