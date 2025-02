Confirmat el rumor sobre Alejandra Rubio i Carlo Costanzia: ‘Les bronques són…’

Alejandra Rubio i Carlo Costanzia han viscut una relació sentimental molt intensa que els ha conduït de l'enamorament inicial a formar una família en menys d'un any. Al llarg de tot aquest temps, però, s'ha insinuat que les discussions entre ells són habituals. L'últim que s'ha referit a aquest assumpte ha estat Kiko Hernández: "Les bronques són constants i segueixen avui dia", assegurava el col·laborador a Ni que fuéramos.

El madrileny desvelava en directe que comptava amb el testimoni d'un "veí tafaner" que confirma que les baralles al pis d'Aravaca són més que freqüents. "Les bronques després de tenir el nen són constants", traslladava el tertulià.

Hernández, a més, aportava altres detalls: "Amb el tema d'Instagram, el tema missatges... Que si a quina hora has arribat, on has estat... Ella és hipergelosa", deixava caure Kiko referint-se a Alejandra.

Els veïns d'Alejandra Rubio i Carlo Costanzia confirmen que les bronques són habituals

"El veí tafaner no té altra cosa a fer que dir-m'ho a mi. Les bronques són de fill de fruita, de ves-te'n de casa...", assegurava.

Per si això fos poc, el marit de Fran Antón va desvelar que durant l'embaràs la filla de Terelu va fer fora de casa seva a Carlo en diverses ocasions.

El cert és que aquesta no és la primera vegada que surten a la llum els problemes de convivència entre la jove parella. Tres mesos abans del naixement del primer fill d'Alejandra, Kiko Hernández es va referir a les fortes discussions de la parella al pis que comparteixen en una urbanització d'Aravaca.

Ja aleshores va assenyalar que els veïns estarien desesperats pels crits que senten diàriament. Una situació que posa de manifest que, lluny de la felicitat de la qual presumeixen a les xarxes socials, mantenen una relació marcada per les baralles i els desacords.

La situació va arribar a tal punt que diversos membres de la comunitat de propietaris es van plantejar trucar a l'administració de l'edifici. La seva intenció era que es prengués alguna decisió al respecte, atès que els joves estan "tot el dia a la gresca".

Una veïna de la mateixa urbanització on resideixen Alejandra i Carlo explicava des de l'anonimat que "és impossible viure en pau aquí". I afegia: "Cada dia se sent Carlo cridar. Fins i tot alguns han dit que estan pensant a mudar-se si això no canvia aviat", assegurava aquesta persona.

Una informació que Alejandra no va trigar a desmentir. Sense amagar el seu esgotament, la neta de María Teresa Campos va anunciar que s'havia plantejat prendre mesures legals per aturar les informacions falses que s'estan dient sobre la seva relació.

Kiko Hernández ja va advertir de la situació que vivien els veïns de la parella

"Si al final hauré de denunciar", insinuava Rubio davant els micròfons dels reporters. "No sé què dir-te. És mentida, ja sabeu les notícies falses", tancava.

La cosina de José María Almoguera, lluny de confirmar que es portés malament amb els seus veïns, aprofitava la presència dels reporters per explicar que amb ells té una relació "fantàstica".

Ara, de nou sonen amb força els rumors que apunten que la relació entre Carlo Costanzia i Alejandra Rubio no és precisament idíl·lica. Una situació que ambdós intenten portar fent veure que la convivència és perfecta.