Alejandra Rubio trenca el seu silenci després de conèixer l'última acusació a Carlo Costanzia

Alejandra Rubio no ha pogut romandre en silenci davant les greus acusacions contra Carlo Costanzia. Un paparazzi va denunciar a Fiesta que l'actor i parella de la col·laboradora l'hauria increpat i li hauria llançat ous durant un suposat altercat. Alejandra ha sortit en defensa de Carlo amb un missatge contundent a través de Marisa Martín Blázquez i un gest a les xarxes socials.

La filla de Terelu Campos es troba en un dels moments més feliços al costat de Costanzia després d'haver format una família amb el naixement del seu nadó fa dos mesos. No obstant això, aquesta tranquil·litat s'ha vist interrompuda pel testimoni del fotògraf, qui va assegurar haver estat víctima d'un atac per part de l'actor. Com ha respost Alejandra Rubio a aquestes acusacions?

L'última acusació a Carlo Costanzia

Recentment, un paparazzi va intervenir en el programa Fiesta per relatar un suposat altercat amb Carlo Costanzia. Segons el seu testimoni, l'actor l'hauria increpat mentre realitzava la seva feina. El denunciant, que va parlar d'esquena i amb la veu distorsionada, va assegurar que Costanzia va arribar a llançar-li ous per evitar que capturés imatges.

El fotògraf va situar els fets al domicili que Carlo comparteix amb Alejandra Rubio. L'altercat hauria tingut lloc quan Mar Flores, àvia del nadó, va visitar la casa mentre Alejandra estava treballant.

“Quan vam arribar, vam obrir el maleter i vam treure els objectius més potents. De sobte, van començar a ploure ous des d'una finestra”, va explicar el paparazzi en el programa.

“En aquell moment veig que per la finestra en la qual, minuts abans, havíem vist Carlo Costanzia, estava la cortina movent-se”, va afegir. Unes paraules en les quals assegura que el no veu, però creu que els ous es van tirar des de la seva posició.

El paparazzi també va assenyalar que aquest comportament no seria un cas aïllat. Segons la seva versió, Carlo hauria protagonitzat un episodi similar en el passat, en el qual va llançar iogurts a un altre fotògraf. Sense proves concloents, aquestes afirmacions han alimentat el debat mediàtic al voltant de la parella.

Alejandra Rubio trenca el seu silenci sobre la situació de Carlo Costanzia

La filla de Terelu Campos no ha dubtat a mostrar públicament el seu suport a Carlo. Des que van començar la seva relació, Alejandra ha après a protegir-se dels rumors. També a construir una vida al costat de Costanzia basada en la confiança.

Després de conèixer el testimoni en directe, Alejandra Rubio no va trigar a reaccionar. A través d'un missatge enviat a la seva companya Marisa Martín Blázquez, la col·laboradora va negar rotundament les acusacions.

“Però sí el dijous Carlo no estava a casa. Em parteixo de debò. Jo vaig anar a treballar i ell va estar tot el dia a l'estudi”, va escriure Rubio. Un missatge que deixa clar que, segons ella, els fets relatats no haurien ocorregut.

Amb aquestes paraules, Alejandra va desmuntar la versió del paparazzi, assegurant que Carlo Costanzia ni tan sols es trobava al lloc dels suposats fets. Aquesta defensa pública demostra la confiança absoluta de la col·laboradora en la seva parella i pare del seu fill.

Per deixar clara la seva postura, Alejandra va compartir a les seves xarxes socials una fotografia en la qual apareix besant-se amb Carlo, amb un cor vermell. Aquest gest reforça el seu missatge i desmenteix qualsevol indici de tensió en la parella.

Alejandra Rubio ha sortit en defensa de Carlo Costanzia després de les acusacions d'un paparazzi, reafirmant la seva confiança i suport incondicional cap a ell. Amb un missatge clar i directe, la col·laboradora ha desmuntat la versió del denunciant. Ha deixat clar que la seva relació amb Carlo segueix més forta que mai.