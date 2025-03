Anunci important sobre Richard Gere i Alejandra Silva: la decisió està presa

Richard Gere i Alejandra Silva s'han convertit en protagonistes després de la darrera hora sobre la parella. El matrimoni ha anunciat la seva decisió de construir-se una mansió a Galícia, lloc de naixement de la dona de l'actor nord-americà. Després de la seva recent mudança a Madrid, Richard i Alejandra desitgen establir-se en un entorn tranquil i en la natura.

“Fa dos anys que busquen un terreny per construir-se una casa”, ha revelat l'entorn proper al matrimoni. Pel que sembla, l'objectiu de Gere i Silva és construir la casa dels seus somnis a prop del mar. Una tasca complicada, ja que les agències consultades no compten amb parcel·les amb els metres que necessiten per a la seva nova llar.

Richard Gere i Alejandra Silva prenen una inesperada determinació

Richard Gere i Alejandra Silva volen fer d'Espanya la seva nova llar. Fa uns mesos es van establir en una luxosa mansió a la urbanització de La Moraleja, a Madrid. La parella va invertir per fer-la al seu gust i ja gaudeixen de la seva nova vida a la capital.

No obstant això, s'acaba de conèixer un anunci important sobre l'actor nord-americà i la seva esposa: volen mudar-se a Galícia. La decisió de canviar Madrid per Galícia ja està presa i Richard i Alejandra ja es troben buscant terreny.

“Fa dos anys que busquen un terreny i a través d'estudis d'arquitectura han estat valorant finques”, afirmen fonts properes a El Español. La ubicació triada per Gere i Silva és Oleiros, un municipi costaner a la província de La Corunya. Aquest lloc és conegut per les seves impressionants vistes al mar i el seu entorn natural.

De fet, el matrimoni busca un terreny amb vistes al mar on poder reconnectar amb la natura. L'elecció de Galícia no és casual; aquesta regió ofereix paisatges impressionants, a més de ser el lloc de naixement d'Alejandra. “És Alejandra qui té més interès, la seva família té casa a Bastiagueiro, que és una platja molt bonica”, han revelat.

L'empresària vol tornar als seus orígens i no ha trigat gaire a convèncer Richard. L'actor és un gran amant de la natura i la tranquil·litat, dos aspectes molt presents a Galícia. No obstant això, recalquen que els està costant molt poder trobar un terreny que compleixi amb les seves necessitats.

Richard Gere i Alejandra Silva es volen mudar a Galícia

Gran part de Galícia està revolta amb l'anunci de l'arribada del seu veí més internacional. Pels carrers ja se sap que l'actor busca establir-se amb la seva família i s'espera que aviat trobin el terreny per fer-ho.

No obstant això, donar aixopluc a Gere i a Silva no està sent una tasca fàcil. Les seves necessitats són molt elevades i encara no han trobat la parcel·la per construir-se la casa dels seus somnis. Aquest hàndicap els obligarà a canviar de destinació i ampliar les seves àrees de cerca, això sí, sempre dins del marc incomparable que ofereix Galícia.

La construcció d'aquesta casa representa més que una inversió immobiliària; és una declaració d'intencions. Gere i Silva desitgen crear un espai que serveixi com a refugi personal i en el qual poder viure juntament amb la seva família.

La construcció de la seva casa a Galícia també simbolitza un nou capítol en la vida de Gere i Silva. Després d'anys de vida en l'ull públic, busquen un espai on puguin gaudir de la privacitat. Aquest canvi d'estil de vida és un pas important per a la seva família.

D'altra banda, la comunitat local ha rebut amb entusiasme la notícia de l'arribada de Gere i Silva. Molts residents veuen això com una oportunitat per atreure més atenció a la regió. La presència d'una parella tan famosa podria beneficiar l'economia local i fomentar el turisme.