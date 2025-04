S'encenen les alarmes a 'Supervivientes' per la confessió de Koldo Royo: 'Molt trist'

En l'última gala de Supervivientes, Koldo Royo va fer saltar totes les alarmes després de ser evacuat de l'illa per problemes de salut. Després de ser atès pels metges, es va determinar que Koldo podia reincorporar-se al concurs, tanmateix, ell va expressar el seu desig d'abandonar. "Estic molt trist, em fa tristesa saber que tinc una edat i m'agradaria fer moltes coses", va confessar lamentant la seva situació.

Koldo va afirmar sentir-se esgotat físicament i emocionalment, i va explicar que el seu cos ja no suportava les exigències del reality. Per aquest motiu, malgrat que l'organització de Supervivientes no considera que hagi de deixar el concurs, va acabar demanant ajuda a l'audiència. "Si em voleu donar suport, deixeu-me sortir per la porta de davant", va demanar entre llàgrimes.

Koldo Royo dona un gran ensurt a Supervivientes

En l'última gala de Supervivientes, Koldo Royo va tornar a acaparar l'atenció de tota l'audiència. Després del seu desig d'abandonar de fa uns dies, tots els ulls estaven en el xef i en si es mantenia ferm en la seva decisió. Koldo no només està decidit a posar fi a la seva aventura, sinó que els seus problemes de salut van provocar que hagués de ser evacuat d'urgència.

Royo va fer saltar totes les alarmes quan, minuts abans de la gala, la seva salut va empitjorar i va començar a patir marejos i problemes per respirar. L'equip mèdic va actuar de seguida i es va emportar a Koldo fora de l'illa. Al seu retorn, va revelar que es trobava "molt trist" per l'estat en què es trobava i per la decisió que havia pres.

"Em fa tristesa saber que tinc una edat, m'agradaria fer moltes coses i el cos m'està dient que fins aquí hem arribat", va explicar. Koldo va confessar que el seu estat d'ànim ha decaigut i va manifestar dificultats per respirar i dolors corporals. "Jo em trobo bé, però psicològicament estic molt cansat i el cos està sense massa muscular", va assenyalar.

Malgrat el seu estat, els metges de Supervivientes van determinar que podia continuar en el concurs. No obstant això, Koldo es va reafirmar en la seva idea de posar fi a la seva experiència i es va encomanar a l'audiència. Als seus seguidors els va demanar ajuda per sortir i no haver de renunciar i "sortir per la porta de darrere", evitant així la sanció.

Koldo Royo es reafirma en la seva idea de deixar Supervivientes

Koldo ha arribat al seu límit i per a ell Supervivientes ja no té sentit si no l'acompanya una bona salut. D'un temps ençà el seu estat ha empitjorat i, davant la idea de sumar més dies, el cuiner s'ha plantat. "Estic pagant ja els dos mesos de voler ser un jovenet, estic trist perquè l'experiència és meravellosa", va dir a la gala d'ahir a la nit.

La cerimònia de salvació va continuar amb l'absència de Koldo, deixant a Joshua, Makoke i Manuel en risc d'expulsió. Joshua va ser finalment salvat per l'audiència, celebrant emocionat i dedicant paraules als seus éssers estimats. Per la qual cosa el xef continua nominat i confia que els seus seguidors l'ajudaran a posar fi al seu concurs amb dignitat.

"Tinc molta pena, però no vull sortir per darrere, si em voleu donar suport, deixeu-me sortir per la porta de davant, sortir bé", va demanar. Després del seu al·legat, Carlos Sobera li va comunicar per a la seva tranquil·litat que el control mèdic havia sortit bé. "En les anàlisis no hi ha alteracions que aconsellin la teva sortida del programa, per tot això, pots incorporar-te a la platja", va comunicar Sobera.

Koldo va reaccionar amb alegria a les bones notícies, però això no va canviar la seva idea de deixar el concurs. Ara tot està en mans dels seus seguidors i veurem si fan realitat el seu desig de tornar en els pròxims dies a Espanya.