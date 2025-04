La infanta Sofia, traïda per la infanta Cristina: ha succeït quelcom molt greu

Aquest dimarts 29 d'abril, la filla menor dels reis Felip i Letícia arriba a la majoria d'edat. La infanta Sofia compleix 18 anys, un esdeveniment molt especial per a ella en el qual no comptarà amb la presència de la seva tieta paterna, la també infanta Cristina. La mare d'Irene Urdangarin no estarà amb la seva neboda en una celebració que res tindrà a veure amb la de la princesa d'Astúries.

Molt s'ha parlat en els últims dies de com serà el moment en què la germana de l'hereva bufi les espelmes del seu 18 aniversari. Cal recordar que la infanta va tornar a Gal·les fa uns dies després de les vacances de Setmana Santa. Allà es prepara per finalitzar el segon curs de batxillerat, una circumstància que provocarà que la celebració sigui de la més discreta.

La infanta Cristina no estarà present en el 18 aniversari de la seva neboda

La infanta Sofia està a punt de graduar-se en l'Internacional al UWC Atlantic College. No obstant això, aquest dia totes les mirades estan posades en ella per un altre motiu ben diferent.

La jove no comptarà amb la presència dels seus pares, Felip VI i Letícia Ortiz, en una data tan destacada. Els monarques tenen previst aquest dimarts viatjar a Jaén amb motiu de la celebració del 1.200 aniversari de la seva capitalitat.

Tampoc estarà al seu costat la princesa Leonor, qui segueix a bord del vaixell escola de l'Armada, Juan Sebastián Elcano. Sofia s'haurà de conformar amb un esdeveniment discret i mancat d'institucionalitat. No hi haurà festa, ni sopar familiar, ni jurament de Constitució, ni obligacions com a futura cap d'Estat.

La jove, que es troba en la recta final del curs, ja tindrà ocasió de reunir familiars i amics aquest pròxim estiu una vegada s'hagi graduat.

Molt s'ha parlat de la semblança física que hi ha entre la germana de la princesa Leonor i la seva tieta, la infanta Cristina. No obstant això, són comptades les ocasions en què s'han deixat veure juntes en públic.

El distanciament entre rei Felip i les seves germanes ha afectat també les seves filles

El cert és que la relació de les filles dels actuals reis i les seves ties paternes no sembla que sigui molt fluida. El distanciament de les infantes Elena i Cristina i el seu germà, el rei Felip VI, sumat a les polèmiques de l'emèrit, van provocar una important esquerda entre els germans. Una mala relació que ara sembla s'està reconduint, però que, inevitablement, ha afectat el seu vincle amb Leonor i Sofia.

Gestos com la presència dels reis Felip i Letícia en el 60 aniversari de la infanta Elena marquen l'inici d'un nou camí entre els fills dels emèrits. Cal recordar, a més, que l'ex d'Iñaki Urdangarin va acudir a la celebració privada que els reis van oferir amb motiu de la majoria d'edat de l'hereva.

Caldrà esperar per veure si, una vegada finalitzat el curs, la neta menor dels emèrits reuneix a la Zarzuela familiars i amics. De produir-se aquest moment serà llavors quan veurem si la infanta Cristina accepta o rebutja la invitació d'aniversari que rebi de la seva neboda.