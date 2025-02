L'audiència de TV3 s'indigna després de l'últim 'Crims' de Carles Porta: 'Horrible'

Crims de Carles Porta va tornar a estremir els espectadors. L'última entrega es va endinsar en un crim que va marcar la localitat de Cànoves i Samalús el 2003. L'episodi va narrar el brutal assalt que va patir Àngel Vila, conegut com l'Angelet, un ancià de 77 anys.

La tranquil·litat del petit municipi es va veure interrompuda la nit del 21 al 22 de juny d'aquell any. Dos homes, Francisco Martel i Cándido Caballero, van irrompre a l'habitatge de l'ancià i el van sotmetre a un atac salvatge que va posar fi a la seva vida.

Durant la investigació del cas, Cándido va morir en un accident de trànsit, mentre que Francisco va ser condemnat per la seva participació en el crim. Sigui com sigui, l'audiència de la televisió pública de Catalunya s'ha mostrat indignada per un detall que no va passar desapercebut.

L'audiència de TV3 s'indigna després de l'últim Crims de Carles Porta

Un dels detalls que més ha impactat l'audiència de TV3 és que, des de 2023, Francisco Martel Barrientos ja està en llibertat. La notícia ha generat una onada d'indignació entre els espectadors, que no han dubtat a manifestar el seu enuig a les xarxes socials.

"Poc es parla que ara Francis està en llibertat", comenta un usuari a X, abans Twitter. Un altre espectador s'ha mostrat encara més contundent: "El més fotut de tot és que el salvatge que va torturar i assassinar l'Angelet ara està en llibertat i al carrer. Com molts altres".

Però la indignació no acaba aquí, ja que altres usuaris s'han sorprès pel desenvolupament de la investigació. "Què? La policia nacional ho sabia i no avisen els Mossos? I el fill de puta psicòpata de Francis ja està al carrer?", o "que horrible", han comentat.

Èxit rotund d'audiència per a Crims de Carles Porta

Més enllà de la commoció pel cas, el programa de Carles Porta va tornar a demostrar el seu enorme atractiu. L'entrega sobre el cas de l'Angelet ha batut el rècord d'audiència de la temporada, assolint un 23% de quota de pantalla i reunint 490.000 espectadors.

Amb aquestes xifres, Crims continua consolidant-se com un dels programes més exitosos de TV3. No hi ha dubte que Carles Porta aconsegueix atrapar l'audiència amb la seva capacitat de narrar crims reals amb una combinació única de rigor i tensió narrativa.