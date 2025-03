Antonio Santana i María Verdoy confirmen una ruptura a 'Socialité': 'Hi ha traïció'

Antonio Santana i María Verdoy, presentadors de Socialité desvelaven fa uns dies la inesperada ruptura de dues persones que semblaven inseparables. En concret, el programa de Telecinco sorprenia en confirmar que Conchi i Pamela, concursants de Gran Hermano 9, havien decidit prendre camins separats. "On hi va haver confiança, hi ha traïció", assegurava Verdoy referint-se a les germanes de la novena edició del citat reality.

Una investigació realitzada per l'equip del programa de Telecinco arribava a la conclusió que aquelles que eren inseparables ara no es parlen. Antonio Santana i María Verdoy deixaven que elles mateixes confirmessin el rumor i aclarissin la raó del seu distanciament.

"Nosaltres no som les mateixes que érem", reconeixia una d'elles. "Amb el que nosaltres hem estat, no tenim res de relació", afirmava l'altra donant la raó a la seva germana.

Antonio Santana i María Verdoy destapen que les germanes de Gran Hermano 9 no es parlen

El magazine de Mediaset avançava que l'enfrontament podia deure's a temes econòmics, però també personals.

Conchi explicava en un àudio que la seva germana Pamela no entén que ella parli amb la seva exparella. "Jo no parlo amb ella, porto sis mesos sense parlar amb la meva germana", assegurava. Pel que sembla el que a Pamela li va saber greu és que la seva exparella continuï mantenint tracte amb la seva germana.

D'altra banda, Pamela també va qüestionar les condicions de treball que la seva germana imposa als empleats de la seva perruqueria. L'exconcursant de Gran Hermano acusava Conchi de ser una "negrera". Unes acusacions de les quals la seva germana es defensava argumentant que les seves empleades cobren 1.600 euros al mes i tenen llibertat d'horaris.

16 anys després de sortir de la casa de Guadalix, Conchi i Pamela porten vides diferents tal com Antonio Santana i María Verdoy revelaven. Si bé continuen dedicant-se a la perruqueria i l'estètica, el cert és que els seus camins estan molt separats.

Pamela va viure una dolorosa ruptura amb Oliver Pérez, concursant de la seva mateixa edició, i després de set anys de relació a Gran Canària, va fer un gir a la seva vida. Va tornar temporalment a la seva localitat sevillana de naixement, on va treballar a la perruqueria regentada per la seva germana.

Després d'un temps intentant superar la seva ruptura sentimental, Pamela va decidir tallar en sec i va fer les maletes. L'andalusa es va mudar a Noruega, on va aconseguir després formar una família. No obstant això, després del naixement de la seva filla, Pamela va tornar a Los Palacios.

Conchi i Pamela han posat sobre la taula les seves diferències

Conchi, per la seva banda, segueix centrada en el seu negoci, la Perruqueria Germanes. Una aventura professional que mostra orgullosa a les seves xarxes socials.

El que ara crida l'atenció és que durant aquest temps ambdues hagin presumit de mantenir una bona relació entre germanes.

"No sé quin serà el nostre destí ni a on ens portarà. Però recorda sempre que soc la teva ànima bessona i on vulguis que vagis el meu cor anirà amb tu", va publicar Conchi a les xarxes socials pel 33 aniversari de Pamela.

Un enteniment que ara, a la vista està, és cosa del passat. Els temes econòmics i familiars han provocat que les que eren germanes inseparables ara no es puguin ni veure.