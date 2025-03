Confirmen la pitjor notícia sobre Carles III i el seu fill, el príncep Guillem

En els últims mesos, la relació entre Carles III i la seva nora, Kate Middleton, ha passat per moments difícils, afectant profundament el vincle familiar. Tot i que tots dos continuen amb els seus compromisos oficials, fonts properes han confirmat que les tensions personals entre ells s'han intensificat.

Es diu que la fredor entre Carles III i Kate Middleton es fa cada vegada més palpable. Encara que intenten mostrar una façana cordial en públic, la realitat darrere dels murs del Palau de Buckingham és completament diferent.

El regnat de Carles III i els canvis en la família

El distanciament entre Carles III i la princesa de Gal·les es va fer evident poc després de la mort de la reina Isabel II. Amb l'arribada de Carles III al tron, les expectatives i dinàmiques dins de la família reial britànica van canviar dràsticament. Tot això va augmentar i va fer evident les friccions internes.

En lloc de treballar de forma estreta com abans, Kate Middleton se centra en els seus propis projectes socials i en el benestar de la seva família. De fet, sembla haver-se distanciat de les directrius imposades pel seu sogre com a nou monarca, preferint mantenir una postura més independent. Aquesta independència ha estat una característica de Kate al llarg de la seva vida, però ara s'ha tornat encara més evident.

Publicacions oficials: desaires públics i greuge personal

El punt més àlgid entre Carles III i Kate Middleton és molt recent. Va tenir lloc quan la família reial va publicar a les seves xarxes socials una sèrie d'imatges destacant les dones més rellevants de la monarquia britànica al llarg de la història. Es van incloure figures com la Reina Victòria, la Reina Isabel II i la Princesa Anna, una cosa completament esperada.

El que va ser inesperat i sorprenent va ser que Kate Middleton no va aparèixer en la publicació. Això, per a ella, va ser una omissió humiliant i la indignació de Kate va ser immediata. No va trigar a fer-se sentir, considerant que ometre-la va ser un acte de menyspreu cap al seu rol dins de la família reial.

Guillem: la seva intervenció i augment de conflictes familiars

Aquest tipus de tensions no només afecta la relació entre Carles III i Kate, sinó que ha posat la família en una situació incòmoda. El príncep Guillem, fill de Carles, ha hagut d'intervenir per calmar la situació. Segons diverses fonts, les discussions entre pare i fill van escalar fins al punt que gairebé han arribat a les mans, havent d'intervenir els propers per evitar que la situació empitjorés.

Aquestes tensions entre Carles III i Kate i la intervenció de Guillem, reflecteixen el que molts veuen com un punt crític per a la família reial. Les disputes internes afecten la imatge pública de la monarquia i, també, obren un nou capítol d'inestabilitat dins de la Casa Reial. Pel que sembla, les tensions familiars no semblen haver fet més que començar.