Confirmat: 'Com si fos ahir' filtra què passarà amb Sara Espígul i la trama fa un gir

La ficció de TV3 continua sorprenent els seus seguidors amb trames carregades de tensió. El nou episodi de Com si fos ahir no serà una excepció i portarà situacions que posaran a prova les relacions entre els seus protagonistes.

Des de malentesos a la feina fins a enfrontaments per qüestions econòmiques. No hi ha dubte que la sèrie manté la seva essència amb un guió que atrapa i que, una vegada més, posa l'audiència en el centre del drama.

Sara Espígul, en el punt de mira

Un dels moments més tensos el protagonitzarà la Cèlia, interpretada per Sara Espígul. La situació comença quan el Víctor detecta un suposat error en un informe seu. En lloc de parlar directament amb ella, decideix comentar-ho amb el Miquel, cosa que desencadena un conflicte.

La Cèlia se sent traïda en assabentar-se que la seva feina ha estat qüestionada sense que li ho hagin dit a la cara. Per acabar-ho d'adobar, després de revisar l'informe, descobreix que l'error no era tal, cosa que l'enfurisma encara més. La seva reacció no es farà esperar i la tensió estarà servida.

La Naiara i el Karim, testimonis d'un succés estrany

D'altra banda, la Naiara desafia el Karim a sortir a córrer a la tarda, un pla que aparentment no té més complicació. No obstant això, en plena ruta, tots dos presencien una baralla en un bar.

Alguna cosa no quadra en l'escena, i la sospita que passa alguna cosa més darrere d'aquesta discussió els deixa amb moltes preguntes. S'atreviran a indagar més en el que ha passat o preferiran mantenir-se al marge?

El dilema de l'Ismael i l'Aloma

Mentrestant, l'Ismael i l'Aloma troben un negoci que els resulta rendible: la revenda de sabatilles. No obstant això, no tothom veu amb bons ulls la seva manera de guanyar diners. La Marta i el Litus els retreuen aquest mètode i els fan qüestionar si estan actuant correctament.

Malgrat les crítiques, l'Ismael ho té clar: vol seguir endavant amb el seu pla sense importar les opinions alienes. L'episodi promet ser molt intens, amb conflictes que desafiaran la confiança entre els personatges i situacions que obligaran alguns a prendre decisions clau.

Com si fos ahir segueix demostrant per què és una de les sèries més seguides de TV3, mantenint l'interès del seu públic amb històries que no deixen indiferent a ningú. A més, l'actuació de Sara Espígul en aquesta nova entrega mantindrà els espectadors en suspens.