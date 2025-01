La confessió personal de Rocío Flores, nòvia de Manuel Bedmar: ‘Mai vaig imaginar…’

Rocío Flores va deixar la seva feina com a col·laboradora de televisió el setembre de 2022. Després de diversos anys davant les càmeres, la filla de Rocío Carrasco va prendre la decisió d'apartar-se del focus mediàtic. Mesos després va transcendir la seva nova feina com a ambaixadora d'una marca de cosmètics: "mai vaig imaginar que l'esdeveniment més important de la companyia se celebraria a la meva ciutat".

Aquestes eren les paraules amb les quals Flores ha anunciat a les xarxes l'esdeveniment que Farmasi, firma amb la qual va començar fa ja més de dos anys, ha celebrat a Màlaga.

La reunió ha tingut lloc a la ciutat on Rocío Flores té instal·lada la seva residència, un fet que Rocío no podia imaginar. La jove, al costat del seu xicot Manuel Bedmar, ha acudit a l'esmentat esdeveniment on han tingut l'oportunitat de conèixer altres companys.

Rocío Flores ha reconegut que mai va imaginar que succeiria el que ara viu

"Casa meva porta mesos amb caixes de Farmasi", explicava a les xarxes sobre els seus primers passos en aquesta nova etapa professional de la mà d'aquesta empresa d'origen turc. Una marca que distribueix productes de bellesa i que es va convertir en l'alternativa de la filla d'Antonio David Flores després de deixar la televisió.

La influencer, feliç en aquesta nova faceta, ha aprofitat la seva presència a les xarxes per convidar els seus seguidors a formar part del seu equip. A tots ells els ofereix l'oportunitat de poder construir un negoci virtual d'allò més exitós.

Rocío va deixar la televisió després de no arribar a un acord econòmic amb la productora del programa que presentava Ana Rosa Quintana. Pel que sembla, les exigències de la neta de Rocío Jurado van provocar que no es renovés el contracte.

Segons va transcendir, Rocío Flores va sol·licitar un augment de sou i va posar sobre la taula que no volia parlar d'assumptes relacionats amb la seva vida personal. Després d'una mica més d'un any com a tertuliana de l'esmentat espai, Rocío veia com les seves exigències no es complien.

Rocío Flores no va arribar a un acord per continuar com a col·laboradora de El Programa de Ana Rosa

La filla de Rocío Carrasco va fitxar l'abril de 2021 per El Programa de Ana Rosa després de l'estrena de Supervivientes com a comentarista del reality. No obstant això, el cert és que en nombroses ocasions acabava responent a qüestions personals sobre la seva relació amb la seva mare o la ruptura sentimental del seu pare amb Olga Moreno.

Feliç al costat del seu xicot Manuel Bedmar, Rocío Flores ha trobat el seu lloc com a ambaixadora d'una firma de cosmètics. Que Farmasi hagi celebrat la seva reunió anual a Màlaga ha suposat per a ella un fet que no esperava i que li ha omplert d'il·lusió.

La jove presumeix a les xarxes dels seus èxits professionals. Per a ella, poder haver reconduït la seva vida lluny de la televisió és un dels majors èxits que ha aconseguit fins ara.