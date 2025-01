Nou comunicat de Rocío Flores, filla de Rocío Carrasco: 'Un ensurt molt gran'

Rocío Flores ha compartit amb els seus seguidors la recent situació que ha viscut en primera persona. La filla de Rocío Carrasco pujava al seu mur d'Instagram una imatge en la qual es podia veure la seva gosseta. "Fa uns dies vam tenir un ensurt supergran amb Roma i des de llavors he hagut de començar a utilitzar una corretja de 15 metres", comentava Flores al costat de la citada instantània.

Unes paraules amb les quals Rocío Flores posava en coneixement dels seus fidels que va haver de passar per una experiència desagradable per prendre aquesta decisió. La mascota de la jove, que va arribar a la seva vida fa ara gairebé un any, s'ha convertit en protagonista de moltes de les seves publicacions. Des que ella i el seu xicot Manuel Bedmar van adoptar el gos, ambdós han anat actualitzant el seu estat a les xarxes.

De fet, en moltes de les imatges que han compartit, es podia veure la gosseta solta de passeig amb els seus amos. No obstant això, a la vista del que ha exposat Rocío, alguna cosa va succeir que els ha obligat a decidir que la seva mascota ja no compti amb la mateixa llibertat que tenia abans.

Rocío Flores comparteix amb els seus seguidors la mesura que ha pres amb la seva gosseta Roma

La filla d'Antonio David Flores no té problemes a reconèixer el que sent per la gosseta. La jove, que tracta Roma com si fos la seva "filla", es refereix, a més, a l'animal com la seva "altra meitat".

Prova de la relació tan especial que hi ha entre ambdues és la preocupació que Rocío va demostrar en pensar que la seva gosseta estava malalta. La neta de Rocío Jurado va acudir a urgències després de passar diversos dies intranquil·la perquè l'animal tenia "una petita tos". Flores temia que podria tractar-se de l'anomenada 'tos de les gosseres'.

No obstant això, tot es va quedar en un ensurt tal com Rocío Flores va reconèixer. El seu veterinari va descartar que tingués tal afecció i va confirmar a l'ama de Roma que aquesta estava "perfecta". "Ha estat una falsa alarma", explicava als seus fidels, "que no condeixi el pànic".

La filla de Rocío Carrasco, que fa anys que està distanciada de la seva mare, ha trobat en el seu animal de companyia l'afecte que necessitava.

Rocío Flores reconeix que la millor decisió de 2024 va ser portar Roma a casa

Just en finalitzar 2024, Rocío feia balanç de l'any acabat i reflexionava com mai sobre el que havia viscut. "No ha estat el meu millor any, però el pitjor ja ha passat", es podia llegir en el missatge que va publicar a les xarxes.

Tot i això, va dedicar unes paraules a la seva gosseta amb les quals confirmava el que Roma suposa per a ella. "Em quedo amb haver pres la millor decisió que vaig poder prendre i és portar Roma a casa. Ella no ho sap, però em va salvar", escrivia Rocío Flores.

Sense donar més explicacions sobre el que ha succeït, el cert és que Rocío ara pot respirar tranquil·la. El fet de no deixar anar la seva gosseta li evitarà que aquesta s'escapi o tingui algun contratemps amb un vehicle.