Rocío Flores envia un gran missatge al seu xicot, Manuel Bedmar: 'Tot el que facis…'

Rocío Flores viu un dels moments més feliços de la seva vida. Tant en l'àmbit personal com en el laboral, la jove demostra una alegria que no passa desapercebuda. A més, Rocío Flores ha sorprès després d'enviar un missatge a Manuel Bedmar i confessar que: "Tot el que facis que et mogui sempre el cor".

Ahir va ser un dia molt especial per a Rocío. Es va celebrar l'esdeveniment anual més important de Farmasi, l'empresa per a la qual treballa.

La il·lusió era evident en cada paraula que va compartir a través de les seves plataformes digitals. “Quan vaig començar a desenvolupar aquesta oportunitat, mai vaig imaginar que l'esdeveniment més important de la companyia se celebraria a la meva ciutat”, va confessar Rocío Flores.

Rocío Flores i Manuel Bedmar tenen els mateixos interessos professionals

Aquest esdeveniment no només va marcar una fita professional, sinó també personal. La jove, que ha mostrat una gran passió per la seva nova aventura empresarial, no està sola en aquest camí. La seva parella, Manuel Bedmar, també s'ha unit a aquesta gran experiència, cosa que demostra que tots dos comparteixen no només la seva vida personal, sinó també els seus somnis laborals.

“Mil ganes de conèixer tot l'equip i compartir”, va expressar Rocío a les seves xarxes socials, deixant clar el seu entusiasme per formar part d'aquesta gran família professional. Però el que realment va cridar l'atenció dels seus seguidors va ser el missatge que va dedicar a Manuel Bedmar, acompanyat d'una fotografia en què tots dos lluïen radiants i còmplices. “Tot el que facis que et mogui sempre el cor”, va escriure Rocío, un consell ple d'amor i saviesa.

Manuel Bedmar no només acompanya Rocío en aquesta aventura, sinó que també sembla estar completament involucrat i compromès amb aquesta nova etapa. Junts formen un equip sòlid que es recolza mútuament en cada pas del camí.

Manuel Bedmar i Rocío Flores estan més units que mai

L'esdeveniment de Farmasi no va ser només una celebració d'assoliments, sinó també una ocasió per reafirmar la connexió i els valors que comparteixen tots dos. Els seguidors de la jove no van trigar a inundar les xarxes amb missatges de suport i admiració per la parella.

Amb aquesta nova etapa, Rocío Flores demostra la seva capacitat per brillar en l'àmbit professional. El missatge que va compartir amb la seva parella és, sens dubte, un recordatori per a tots que el cor ha de ser el motor de les nostres decisions.

Rocío i Manuel continuen avançant junts, inspirant altres amb la seva companyonia i determinació. Aquest esdeveniment va quedar gravat com un assoliment més en la trajectòria de Rocío. Aquestes publicacions han servit com un testimoni que quan l'amor i el treball s'uneixen, l'èxit està garantit.