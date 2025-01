Gir radical per Rocío Flores, filla de Rocío Carrasco: tots fixats en els seus cabells

Rocío Flores ha tornat a compartir amb els seus seguidors l'últim canvi que ha fet a la seva imatge. La filla de Rocío Carrasco decidia posar-se en mans del seu perruquer de confiança per renovar el to que lluïa als seus cabells. La jove, feliç amb el resultat, ha volgut saber què opinen els seus fidels sobre el que ella veu davant del mirall.

Al seu perfil d'Instagram, Flores publicava un vídeo en què es gravava abans d'accedir al centre d'estètica al qual sempre acudeix. Ja a l'interior, explicava que el primer que li havien fet és retirar el color anterior amb una tècnica d'"arrossegament". A continuació, Mateo, així es diu el seu perruquer, aplicava el tint, no sense abans rebre un massatge d'allò més agradable.

Rocío reconeix en el citat vídeo que s'ha sotmès a aquest canvi "a cegues". Tot i així, no pot estar més contenta amb el resultat tal com ha quedat palès en la citada publicació del seu mur.

Rocío Flores demana l'aprovació de la seva nova imatge als seus seguidors

Si la seva reacció no ha pogut ser més positiva, Rocío també compartia amb els seus seguidors la del seu xicot Manuel Bedmar. El malagueny, amb un ampli somriure a la boca, confirmava que el color triat per la seva noia era totalment del seu grat.

Rocío es referia al seu nou look amb una paraula: "Estic més pastanaga que mai", explicava sobre el nou to dels seus cabells. La influencer, que compta amb més de 700.000 seguidors a Instagram, no tardava a conèixer l'opinió de qui la segueixen a les xarxes. El cert és que, sense comptar amb algunes excepcions, la gran majoria aplaudia el canvi.

Alguns li han recordat que amb aquest color recorda al que la seva mare, Rocío Carrasco, ha lluït en moltes ocasions. Malgrat les seves diferències personals i el seu distanciament des de fa anys, la semblança entre ambdues és més que evident. "Et sembles tant a la teva mare", assegurava una usuària.

No obstant això, altres seguidors destacaven la semblança amb la seva àvia, Rocío Jurado. "Cada dia et sembles més a la teva àvia La Més Gran", escrivia una altra admiradora.

Els seguidors de Rocío Flores li han recordat la seva semblança amb la seva mare i la seva àvia

El cert és que en els últims anys Rocío no ha fet massa canvis a la seva cabellera. Durant molt de temps lluïa uns cabells rossos que formaven part del seu segell personal. Ara, amb aquest canvi ha deixat clar que s'ha deixat assessorar per professionals de la imatge.

La jove no és l'única que ha accedit a passar-se al to rogenc. També Dulceida, Edurne, Laura Matamoros o Anita Matamoros l'han lluït amb orgull, convertint-lo en el color de moda.

Queda clar que la decisió de Rocío d'apostar per aquest nou to és tota una declaració d'intencions. Passar del ros al rogenc implica arriscar i atrevir-se amb alguna cosa diferent, la qual cosa confirma la intenció actual de Rocío Flores d'explorar noves versions de si mateixa.