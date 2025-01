Sorpresa pels curiosos noms dels tres fills de Nandu Jubany i Anna Orte

Aquest dissabte, Nandu Jubany va ser un dels convidats al programa Col·lapse, presentat per Ricard Ustrell. El xef, famós per la seva habilitat per transformar els ingredients més senzills en autèntiques obres d'art culinàries, va compartir reflexions sobre la seva vida.

Tanmateix, lluny de la seva intervenció a l'espai de TV3, un dels aspectes que més crida l'atenció del seu entorn més familiar són els noms dels seus fills. Escollir el nom d'un fill és una decisió plena de significat, ja que defineix part de la seva identitat.

Els sorprenents noms dels tres fills de Nandu Jubany

Nandu Jubany i Anna Orte, la seva dona, són pares de tres fills: Eudald, Gil i Lluc. No hi ha dubte que els noms dels joves no només destaquen per la seva singularitat, sinó també pel seu vincle amb la tradició catalana.

Aquests noms, poc comuns, però carregats d'història i personalitat, reflecteixen el profund amor de la família Jubany-Orte per les seves arrels. Cadascun d'ells sembla estar acuradament escollit, aportant un caràcter únic als membres més joves de la família.

Eudald és un nom que evoca tradició i fortalesa. Gil reflecteix senzillesa i caràcter, mentre que Lluc porta amb si un aire fresc i autèntic, molt vinculat al paisatge català. Nandu i Anna Orte, han sabut transmetre en aquests noms la seva essència familiar i l'orgull per la seva terra.

Un amor que va començar als 17 anys

La història de Nandu i Anna és tan especial com els noms dels seus fills. La seva vida junts va començar quan tots dos tenien només 17 anys, en una trobada que va marcar l'inici d'un camí ple de somnis compartits.

Des d'aquell moment, la seva connexió va ser innegable, i amb el pas dels anys, aquella espurna inicial es va convertir en un amor sòlid i durador. Després de 27 anys de matrimoni, la parella ha format una família que és un reflex de la seva unió.

La relació entre Nandu i Anna no només ha resistit el pas del temps, sinó que continua sent un exemple de complicitat i suport mutu. En la seva intervenció a Col·lapse, Nandu va deixar clar que la seva família és la seva major inspiració, tant dins com fora de la cuina.