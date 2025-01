Comunicat urgent de Chayo Mohedano, filla d'Amador Mohedano: 'Vull que sapigueu…'

Chayo Mohedano, filla d'Amador Mohedano, ha emès un comunicat urgent a través de les seves xarxes socials. La cantant ha confirmat la seva última hora i ha compartit detalls sobre un complicat episodi familiar. Chayo Mohedano ha confirmat com està després d'afirmar que: "Vull que sapigueu que estic bé, adaptant-me a la nova realitat".

En els últims dies, Chayo ha estat afrontant un desafiament inesperat. El seu fill, Antonio Tejado Mohedano, va patir un accident mentre feia una activitat d'acrobàcies aèries.

Durant la pràctica, el jove va tenir una mala caiguda que li va provocar greus lesions. Com a conseqüència, va ser operat d'urgència a causa de fractures a la tíbia i el peroné. La notícia l'ha donat a conèixer la mateixa Chayo, qui ha recorregut a les seves xarxes socials per actualitzar els seus seguidors sobre l'estat del seu fill.

Comunicat urgent de Chayo Mohedano, filla d'Amador Mohedano

L'accident va ocórrer fa deu dies. Des de llavors, Chayo ha romàs allunyada del focus públic, generant preocupació entre els seus seguidors. Aquest divendres, l'artista ha trencat el seu silenci per emetre un comunicat que ha tranquil·litzat els seus fans.

"Família, volia dir-vos que tot va bé, adaptant-me a la nova realitat. No tinc temps ni per mirar-me, però sé que per aquí m'envieu molts missatges preguntant-me i vull que sapigueu que estic bé. A veure si aviat faig un directe, però no prometo res perquè la realitat mana", ha confessat Chayo en la seva publicació.

Les seves paraules reflecteixen la intensa dedicació amb què està cuidant el seu fill en aquest complicat moment. Chayo ha deixat clar que el benestar d'Antonio és ara la seva principal prioritat. Això l'ha portat a desconnectar-se gairebé completament de les xarxes socials.

Encara que els seus seguidors li han enviat innombrables missatges de suport, Chayo ha reconegut que no ha tingut temps de respondre a tots. La seva energia està centrada en la recuperació del seu petit.

Chayo Mohedano, filla d'Amador Mohedano, està cuidant el seu petit

L'accident d'Antonio ha suposat un canvi dràstic en la rutina de la família. Des del dia de l'incident, Chayo no ha deixat d'estar al costat del seu fill.

Ha demostrat ser una mare dedicada i bolcada al cent per cent en la cura d'Antonio. El seu comunicat ha estat una manera d'agrair el suport rebut i d'explicar les raons de la seva absència a les plataformes digitals.

Per ara, Chayo no ha ofert més detalls sobre l'estat actual d'Antonio ni sobre el seu procés de recuperació. No obstant això, les seves paraules han servit per transmetre tranquil·litat i reafirmar el seu compromís com a mare. La filla d'Amador Mohedano ha demostrat fortalesa en un moment tan complicat.

El comunicat urgent de Chayo Mohedano ha estat un recordatori de com, fins i tot en els moments més difícils, l'amor pels fills pot treure el millor d'una mare. Els seus seguidors continuen pendents, enviant-li forces i desitjant una recuperació ràpida per a Antonio.