Comunicat urgent de 'Supervivientes' sobre Koldo Royo: 'Em fa molta pena'

Koldo Royo i Montoya es van embolicar en la gala del passat diumenge en una acalorada discussió davant l'audiència de Supervivientes. Els concursants del reality més famós de Telecinco van deixar a la vista les seves diferències després de diverses setmanes de convivència. No obstant això, l'ex d'Anita Williams es va sincerar amb aquesta. "Em fa molta pena que em passi alguna cosa amb Koldo", va reconèixer, per després qualificar el xef com una persona "admirable".

"L'Oracle assenyala a Carmen, Koldo i Montoya", sentenciava Sandra Barneda. Després d'aquestes paraules va quedar clar que l'andalús no confia en Koldo completament. El famós cuiner li va dir alguna cosa a Anita que va provocar que sortís a buscar Montoya, fent que tots dos se saltessin les normes del programa per poder veure's.

Montoya, a més, va deixar clar que no comprèn què és el que té Koldo en contra de la seva exparella. Va ser llavors quan el que fora concursant de La isla de las tentaciones va reconèixer que el cuiner basc "està fent un bon concurs".

Montoya només ha necessitat una paraula per definir Koldo

Així i tot, en el que Montoya no podia evitar fixar-se és en com està la seva ex. "Si veig a Anita així, que m'ho explica tot...", començava dient el sevillà posant-se del costat de la que fora la seva xicota. Pel que sembla, no és la primera vegada que la catalana li explicava a Montoya que se sent assenyalada per Koldo, però també per la resta de concursants de la seva platja.

Per si no n'hi hagués prou, Montoya posava en coneixement de tots la frase que li va dir Koldo després de la nominació. Segons aquest, el xef li va dir que "a veure qui se salva dels dos" i li emplaçava perquè aviat es prenguessin un cafè. "Entenc que el fet que et salvi la gent et doni un plus, però...", va deixar caure Montoya.

Finalment, el concursant va explicar que ell empatitza amb Anita perquè la veu malament i plorant. "Et tinc admiració, però he d'opinar i defensar-la", va deixar anar Montoya per després preguntar "Quin objectiu teniu amb anar així amb Anita?".

Montoya no ha pogut evitar sentir-se molest pel que li succeïa a Anita

Més enllà d'aquest enfrontament, cal destacar la gran discussió que ha enfrontat Anita Williams amb el seu grup i, en especial, amb Koldo Royo. La catalana i Laura Cuevas van decidir no compartir dos frànkfurts amb la resta de companys. Llavors Anita es va sentir assenyalada per aquests i va decidir sortir corrent a la platja de l'equip contrari.

La jove va cridar deixant a la vista el seu enuig i el seu malestar: "M'estic angoixant un munt, vull anar-me'n a casa meva. No puc més", va sentenciar. Una exigència que alertava Montoya, qui no va dubtar a acostar-se a ella i abraçar-la.

Un gest que suposava que tots dos estaven incomplint les normes de l'organització i la conseqüència de la qual no va ser altra que l'empresonament de tots dos en una gàbia a Platja Fúria. Així, l'actitud de Montoya en sortir al rescat de la seva ex els ha valgut a tots dos per estar més a prop que mai.