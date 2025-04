Kate Middleton dona el cop final a la seva cunyada Meghan Markle: 'És molt més...'

Des que van ingressar a la Família Reial, tant Kate Middleton com Meghan Markle han estat sota el mateix focus públic. Les dues van trencar motlles en arribar des de fora de l'entorn aristocràtic, i això va generar certes tensions. No obstant això, segons revelacions recents, no totes van reaccionar igual davant el mateix tipus de pressió.

Una extraballadora del Palau de Kensington ha compartit impressions que han causat enrenou. Assegura que, malgrat les crítiques i els rumors, Kate sempre va ser més receptiva i forta que Meghan en molts aspectes.

"Kate és Meghan, però sense complex de messies"

Ambdues van patir l'esnobisme de certs cortesans, però mentre Meghan ho va viure com una imposició, Kate ho va assumir com a part del protocol. "Els seus moviments i les seves posicions... com si estigués en un pub prenent canyes", deia sobre el comportament de Meghan una font propera.

Sobre Kate, en canvi, afirmaven que "sempre estava disposada a acceptar consells, tant dels cortesans com del personal més bàsic". Una actitud que li va permetre navegar millor en un entorn rígid i molt tradicional. Kate Middleton és “molt més forta que Meghan Markle en molts aspectes”, afirma una exempleada del Palau de Kensington.

La mateixa font va assenyalar que Meghan volia fer les coses a la seva manera. “Pensava que sabia més que una institució amb mil anys d'història”. Fins i tot es diu que va arribar a dir: “El que Diana va començar, jo vull acabar-ho”, encara que la seva idea era fer-ho de manera parcial.

El xoc d'estils: adaptar-se o canviar-ho tot

Kate va optar per integrar-se a poc a poc: va observar, va escoltar i va acceptar el consell de qui ja coneixia les regles del joc. Camilla i la seva mare, Carole, van ser peces clau en aquesta adaptació i la seva introducció a la vida real va ser prudent. Actuava de suport a Guillermo, evitava confrontacions innecessàries i respectava certes tradicions, encara que no sempre coincidís amb elles.

Meghan, en canvi, tenia un estil més directe. En reunions, volia prendre el comandament des del primer moment. “Es notava que volia dirigir la trobada en comptes d'aprendre sobre la família reial a través d'ell”, van dir.

Un entorn complicat i una visió moderna

Meghan va generar divisió entre el personal: alguns la titllaven de “duquessa difícil”. Altres admiraven la seva força, el seu compromís amb el canvi i la seva veu pròpia. No es pot negar que va arribar amb una trajectòria important: activista de drets humans, defensora de l'aigua potable i de la igualtat de gènere.

No obstant això, la seva manera d'imposar idees no va encaixar amb la lentitud dels mecanismes reials. Mentrestant, Kate Middleton va anar desenvolupant una imatge sòlida. Una figura que absorbeix, espera i entén els temps de la institució.