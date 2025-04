Cop dur per a Olga Moreno, exdona d'Antonio David Flores: 'Tot per diners'

Olga Moreno feia un temps que estava allunyada de la televisió des que es va proclamar guanyadora de Supervivientes el 2021. L'ex d'Antonio David Flores, en separar-se de l'exguàrdia civil, es va centrar en la seva filla Lola i en la nova parella, així com en la seva feina com a dissenyadora. El que no esperava Moreno és que després de l'entrevista a ¡De Viernes! fos Rocío Flores qui li enviés un dard enverinat: "Tot per diners", escrivia a les xarxes la influencer.

Si bé la filla gran de Rocío Carrasco va decidir abandonar l'esfera pública per dedicar-se al negoci de la venda de cosmètica, la jove de vegades no pot evitar pronunciar-se. Flores ha esclatat a les xarxes socials deixant un missatge a la que va ser parella del seu pare.

"El temps posa cadascú al seu lloc...", es podia llegir al començament de la publicació que va deixar al seu mur. "He anat veient al llarg d'aquests anys moltes coses, un a un escopien cap amunt i els ha caigut a sobre, i a més amb escreix", sentenciava Rocío.

Rocío Flores sentencia a Olga Moreno per la seva última intervenció televisiva

Un missatge la conclusió del qual evidencia que hi ha qui és capaç de qualsevol cosa a canvi d'una determinada quantitat de diners.

Si bé no cita explícitament a Olga Moreno, són molts els que estan d'acord que Flores podria referir-se a la mare de la seva germana.

A la neta de La Más Grande no li va agradar gens que l'actual parella d'Agustín Etienne digués d'ella un dia que "no soc la seva mare, soc la seva salvació". A més, a Rocío li dol que Olga cobri per anar a Telecinco, cadena que va acomiadar de manera improcedent el seu pare.

Mentrestant, Olga, que va refer la seva vida sentimental al costat del que va ser el seu mànager, no s'ha pronunciat després del missatge de Rocío Flores.

L'andalusa va tenir ocasió de repetir experiència de supervivència l'any passat en un altre reality de la mateixa cadena. Moreno va posar rumb a Hondures com a concursant de Supervivientes: All Stars pocs dies després de la mort de la seva mare.

Després de la seva expulsió, dues setmanes després de l'inici del reality, l'ex d'Antonio David Flores va tornar a trepitjar un plató de televisió el 28 de febrer. L'andalusa es va enfrontar a les preguntes dels col·laboradors de ¡De Viernes!, que van voler saber si mantenia algun tipus de relació amb els fills de la seva exparella. No obstant això, la convidada es va mostrar esquiva i no va voler donar detalls de res que tingués a veure amb el pare de la seva filla.

"Jo vinc a parlar d'ara mateix, d'aquests vuit mesos enrere", va dir per justificar-se. I va afegir: "Ho vaig passar molt malament, sí, però ho he passat i el passat ja està passat".