Comunicat urgent sobre l'estat del Papa Francisco: ‘Ha passat una nit…’

El Papa Francisco compleix avui el seu vint-i-unè dia ingressat a l'hospital Gemelli de Roma. El Pontífex va ingressar el passat 14 de febrer arran d'una bronquitis que va evolucionar a pneumònia bilateral. Durant la seva hospitalització, ha experimentat complicacions com episodis d'insuficiència respiratòria aguda i broncoespasmes.

El seu estat de salut ha estat motiu de preocupació al Vaticà i també entre els fidels de tot el món. No obstant això, l'últim comunicat de la Santa Seu assegura que el Papa Francisco “ha passat una nit tranquil·la” i assenyala que “continua descansant”. Tot i que cal destacar que aquesta nit ha necessitat ventilació mecànica no invasiva per assegurar la seva estabilitat.

El Papa Francisco va poder participar en el ritu del Dimecres de Cendra

Durant la tarda d'ahir, en ple Dimecres de Cendra, la Santa Seu va emetre un nou informe mèdic. Segons el comunicat, el Papa va passar el dia a la desena planta de l'hospital, on va romandre assegut en una butaca. A més, va poder participar en el ritu que marca l'inici de la Quaresma.

A causa de l'absència del Papa Francisco, el cardenal Angelo De Donatis va ser l'encarregat de presidir la cerimònia del Dimecres de Cendra. A més, va ser qui va llegir l'homilia que el Pontífex havia escrit per a l'ocasió. Un text en el qual el Papa Francisco va destacar la importància de l'esperança davant la vulnerabilitat humana i el desafiament que representa la mort.

Els metges ahir van reprendre la fisioteràpia respiratòria amb oxigenoteràpia d'alt flux. Aquest tractament ha substituït la ventilació mecànica que el Papa Francisco va utilitzar en dies anteriors. Malgrat la insuficiència respiratòria aguda que va patir el passat dilluns, el Pontífex manté condicions estables.

D'altra banda, les fonts vaticanes van assegurar que el Papa Francisco pot ingerir aliments sòlids. No obstant això, de moment, el seu estat de salut requereix vigilància constant. De fet, al llarg d'aquesta nit, ha necessitat ventilació mecànica no invasiva per assegurar la seva estabilitat.

Malgrat la preocupació pel seu delicat estat de salut, l'últim informe mèdic d'ahir va confirmar que el Papa Francisco no ha patit noves crisis respiratòries. La seva evolució continua sent monitorada de prop i, encara que ha pogut reprendre algunes activitats de treball, la seva recuperació encara no està assegurada.