Confirmat: sorpresa dels metges amb el Papa Francesc en les últimes hores

Tots els fidels del món segueixen pendents de l'evolució de l'estat de salut del Papa Francisco. El Pontífex ja fa molts dies que està ingressat i els seus adeptes esperen cada dia el part del Vaticà. En aquesta ocasió, la informació ha arribat amb novetats.

I és que des del Vaticà han informat aquest dimecres que el Papa Francisco es troba descansant bé i s'ha despertat poc. Tot això després de passar la nit sota observació mèdica a l'Hospital Policlínic Gemelli, on continua sent tractat per una pneumònia bilateral. Segons els metges, el Papa Francisco es manté estable dins de la complexitat del seu quadre clínic, que inclou la possibilitat que pateixi noves crisis respiratòries.

Malgrat aquesta preocupació, els especialistes han destacat que segueix responent positivament a la teràpia i no presenta indicis de noves infeccions. Ahir, el Papa va estar sota un rigorós tractament de ventilació. Al llarg del dia, va alternar l'ús de mascareta, un dispositiu de “ventilació no invasiva”, amb cànules nasals que li permeten rebre oxigenoteràpia.

L'evolució de l'estat de salut del Papa Francisco

Aquests procediments tenen com a objectiu millorar la funció respiratòria del Pontífex, qui segueix rebent cures mèdiques intensives. L'últim comunicat mèdic, emès a última hora d'ahir, va confirmar que l'estat de salut del Papa Francisco s'havia mantingut sense canvis significatius. “No ha presentat episodis d'insuficiència respiratòria ni broncoespasme, i tampoc ha tingut febre”, va indicar l'informe.

Així mateix, es va informar que el Papa ha estat sempre lúcid, col·laborant amb les teràpies i orientat en tot moment. La jornada d'avui marca l'inici de la Quaresma amb el Dimecres de Cendra, però el Papa Francisco celebra aquesta data especial a la seva habitació del desè pis de l'hospital. Tot i la seva situació, es manté actiu en la seva espiritualitat.

Al Vaticà, els cardenals es traslladaran a la basílica de Santa Sabina, al mont Aventí de Roma, per participar en la tradicional missa. A causa del seu estat mèdic, el Papa Francisco no podrà presidir la cerimònia. Per la qual cosa el cardenal Angelo de Donatis, “penitenciari major” del Vaticà, el substituirà en aquest acte litúrgic.

Uns problemes que mantenen actives les oracions

El Papa Francisco, de 87 anys, va ingressar a l'hospital per problemes respiratoris derivats d'una infecció pulmonar. Si bé la seva salut segueix sent una preocupació, els metges i el Vaticà es mantenen optimistes pel que fa a la seva recuperació. De totes maneres, el seguiran monitorant de prop qualsevol possible complicació.

Des del seu ingrés, són milers els fidels que resen cada dia per la recuperació ràpida del religiós. De fet, des del portal del Vaticà conviden a seguir al costat del Papa Francisco de forma espiritual. Una energia que, de moment, li està arribant.