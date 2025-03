Es confirmen tots els rumors sobre Gloria Camila, la filla de José Ortega Cano

Gloria Camila, filla del torero José Ortega Cano i la llegendària Rocío Jurado, està en el punt de mira mediàtic. Un any després de la seva incursió en el món empresarial amb la firma Bakkus, els rumors sobre el seu baix rendiment s'han confirmat. Les vendes no han assolit les expectatives, i la marca, que va néixer amb grans ambicions, sembla estar en una cruïlla.

Fa just un any, Gloria Camila presentava Bakkus juntament amb les seves sòcies Elisa Vázquez i Lorena Elorriaga. Amb un estil modern i peces d'alt cost, la marca buscava posicionar-se en el competitiu mercat de la moda. No obstant això, els números no acompanyen, i les rebaixes dràstiques en els preus han estat la tònica dominant.

Què passa amb Bakkus, la marca de Gloria Camila Ortega

Des del seu llançament, Bakkus va generar expectatives per ser un projecte sostingut per la popularitat de Gloria Camila. Així i tot, les xifres no han acompanyat.

Un dels principals problemes ha estat el preu de les peces, que s'han vist obligats a rebaixar fins a un 80% en alguns casos. La camisa Cibeles, inicialment valorada en més de 200 euros, es troba actualment a la venda per 50 euros.

El programa TardeAR ha abordat aquesta situació, recolzant-se en un article de Look. Assenyalen que les dificultats de la marca no només es deuen als preus. De fet, també apunten a la manca de ‘engagement’ a les xarxes socials, un factor clau en l'èxit d'aquest tipus de negocis.

La competència en el món de la moda és ferotge, i moltes marques emergents tenen dificultats per consolidar-se. Tot i que Gloria Camila compta amb una imatge pública reconeguda, això no ha estat suficient per posicionar Bakkus com una firma de referència. La saturació del mercat i la necessitat de diferenciació han jugat en la seva contra.

Un impacte limitat a les xarxes socials

Tot i que Gloria Camila disposa de més de 800.000 seguidors al seu compte personal, el de Bakkus amb prou feines supera els 11.000. La comparació amb altres influencers, com María Pombo o Violeta Mangriñán, evidencia que el suport a les xarxes és crucial per impulsar un negoci.

El model de vendes basat en la influència digital és fonamental en l'actualitat. Mentre que altres creadores de contingut aconsegueixen que els seus seguidors es converteixin en clients, la filla de José Ortega Cano no ha aconseguit traslladar la seva popularitat a la seva firma de moda.

Aquest tipus d'empreses depenen en gran manera de l'‘engagement’ i la conversió. És a dir, no n'hi ha prou amb tenir seguidors, sinó que aquests han d'estar disposats a invertir en els productes. En aquest cas, l'estratègia de màrqueting digital i la gestió de comunitat semblen haver fallat en generar l'impacte desitjat.

El futur de la marca de Gloria Camila Ortega

El futur per a Bakkus continua sent incert. Alguns analistes del sector de la moda consideren que podria ser necessari un replantejament d'estratègia. Opinen que hauria d'enfocar-se a millorar la identitat de marca i la promoció en plataformes digitals.

El suport de figures influents podria ser clau per revitalitzar la firma. Col·laboracions amb altres marques, promocions i estratègies de màrqueting més agressives podrien marcar la diferència en el seu futur. Tanmateix, això requereix inversió i un coneixement més profund del mercat.

No hi ha dubte que Gloria Camila, filla de José Ortega Cano, enfronta un desafiament amb la seva firma Bakkus. La combinació de preus alts, manca d'‘engagement’ i baixa conversió en vendes ha posat en escac el seu projecte empresarial. Podrà fer-li un gir estratègic al seu negoci abans que sigui massa tard?