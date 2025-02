Revelen nous detalls sobre la història de Harry i Meghan: posen la pell de gallina

La relació entre el príncep Harry i Meghan Markle ha estat vista per molts com una història d'amor que semblava estar predestinada. Al llarg dels anys, tant ells com aquells que els coneixen han destacat com certs factors i moments importants han unit els seus destins de manera gairebé màgica. Des de la primera trobada de Meghan amb la família reial fins al paper d'algunes persones clau en les seves vides, sembla que l'univers els va reunir per una raó. Ara, després de vuit anys de relació i dos fills junts, es coneixen tots els detalls de la relació.

Una primera trobada plena de senyals

L'estiu de 2016, Meghan Markle va arribar a Londres per promocionar la nova temporada de la sèrie Suits i assistir als esdeveniments de Wimbledon. Allà, es va creuar amb Violet von Westenholz, amiga propera de la família reial, que seria fonamental en la connexió entre Meghan i Harry. Violet coneixia Harry des de l'adolescència i, gràcies a la seva feina a Ralph Lauren, va organitzar diversos esdeveniments en què Meghan va estar involucrada. La connexió entre ells semblava estar escrita, ja que no només compartien interessos comuns, sinó també una xarxa de relacions que va facilitar la trobada.

El vídeo que ho va canviar tot

Mentre Meghan estava a Londres, Harry, esgotat per les cites fallides i buscant alguna cosa seriosa, es va topar amb un vídeo d'ella a Instagram. La imatge de Meghan, que apareixia feliç i radiant, va deixar una impressió tan forta en Harry que, segons explica en el seu llibre Spare, va ser com un “cop a la gola”. “Mai havia vist algú tan bonic”, va dir el príncep sobre aquell moment. Després d'aquest impacte, Harry es va acostar a Violet per obtenir més informació sobre Meghan, cosa que va marcar l'inici de la seva connexió.

El príncep relata que després de veure la 'cara angelical' de Meghan repetidament en la publicació, va contactar Violet von Westenholz. "Vaig enviar un missatge a Violet: 'Qui és aquesta dona?'", va preguntar Harry, completament fascinat, a la seva amiga. Violet, que va actuar com a celestina, va posar en contacte el príncep i l'actriu, que van començar a comunicar-se.

La màgia d'un primer missatge

La conversa va fluir ràpidament, i tots dos van sentir una química instantània, per la qual cosa van decidir conèixer-se en persona i aviat l'amor va començar a florir. Encara que al principi les coses van ser discretes, la seva relació va créixer de manera natural. Per a Harry, que havia tingut algunes relacions fallides en el passat, conèixer Meghan va ser com respirar aire fresc. Finalment, sentia que havia trobat el que havia estat buscant.

La coincidència d'estar tots dos en el mateix lloc en el moment adequat no va ser una cosa accidental. Per a molts, la història de Harry i Meghan demostra com de vegades les peces encaixen en el moment perfecte, com si tot estigués dissenyat perquè els seus camins es creuessin. De fet, el príncep va afirmar en la seva entrevista de compromís el novembre de 2017 que "les estrelles estaven alineades" quan es van conèixer.