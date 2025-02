El príncep Harry confirma les últimes notícies que parlen de Diana de Gales

A pesar d'haver passat 27 anys des de la tràgica mort de la princesa Diana, el seu record segueix viu en la família reial britànica, especialment en els seus fills. El príncep Harry, qui porta endavant el llegat de la mare, ha compartit una commovedora conversa amb el seu fill Archie, qui li va demanar veure vídeos i fotos de Diana. Aquesta revelació va tenir lloc durant els Invictus Games a Vancouver, on el príncep va aprofitar per parlar de la importància de la seva mare en la vida de la família.

La sol·licitud d'Archie sobre l'"àvia Diana"

Harry va comentar: "Archie em va preguntar sobre les mines antipersones. Després, curiosament, em va donar l'oportunitat de parlar sobre la meva mare, la seva àvia". Així, va compartir amb el públic com, de manera espontània, Archie va mostrar interès per veure fotos de l'àvia caminant per un camp de mines a Angola. "Volia veure fotos de la seva àvia Diana caminant per un camp de mines", va explicar, sorprenent el príncep amb la profunditat de la conversa.

Aquest moment, que per a Harry va ser revelador, també va permetre que el seu fill conegués un important episodi del llegat humanitari de Diana. Les imatges caminant entre mines van ser una part del treball que Diana va fer en vida i que Archie ara està començant a comprendre.

El llegat de Diana i la connexió amb el seu fill

El príncep Harry va recordar la seva experiència a Angola, on, com Diana, va caminar per un camp minat el 2019. "Ha estat molt emotiu tornar sobre els passos de la meva mare", va comentar Harry, destacant com el lloc ha canviat de ser una àrea perillosa a una comunitat pròspera lliure de mines. Per a ell, va ser un moment de gran càrrega emocional, ja que va poder veure de primera mà la transformació d'un lloc que la mare va visitar.

Harry també va recordar com va sentir la presència de la seva mare durant aquest procés. "És gairebé com si ella hagués fet la seva part amb el meu germà i ara m'està ajudant a establir-me a mi", va reflexionar. "Ella cuida de nosaltres", concloïa, explicant com sent el suport de Diana en la seva vida i en el seu paper de pare.

La influència de Diana en la família

Encara que Archie és jove, la seva curiositat per la seva "àvia Diana" mostra l'impacte durador del seu llegat en la família reial. Durant una entrevista el 2022, Harry ja havia mencionat com li explicava a Archie qui era Diana, mostrant-li fotos i compartint històries sobre ella. "És l'àvia Diana, i tenim un parell de fotos a casa", va comentar Harry, deixant clar que el vincle amb la princesa el senten en el seu dia a dia.