Ana Obregón deixa tothom sense paraules després de desvelar qui és la mare d'Anita Sandra

La gala de lliurament del Guardó Severo Ochoa al Mèrit Sanitari ha comptat amb la presència de Ana Obregón. L'actriu ha assistit emocionada a l'esdeveniment, on la Fundació Aless Lequio ha estat distingida amb aquest prestigiós reconeixement. La fundació, que presideix, ha estat premiada per la seva excel·lència en l'àmbit de la salut, la innovació i la humanització de l'atenció mèdica.

Durant el seu discurs, Ana ha assegurat que "és el premi més important de tota la meva carrera". Ha explicat que aquest reconeixement és especial perquè "es premia a la fundació del meu fill, que era el seu últim desig".

Amb la veu entretallada, ha admès que "no m'ho esperava"."Ho faig pel meu fill i per moltes mares i pares que tenen fills, perquè no passin per l'infern que vam passar el pare de l'Aless i jo", ha afegit.

Ana Obregón parla sobre la polèmica que hi ha al voltant de la seva neta, Anita Sandra

Ana també ha volgut ressaltar el paper d'Alessandro Lequio a la fundació. Ha aclarit que ell és el "vicepresident de la fundació i està a sobre de tot". Encara que no ha pogut assistir a la gala, Ana ha explicat que "ha rebut el premi emocionat" però que "a les tardes està amb les seves nenes i jo l'entenc".

No obstant això, el que ha deixat a tothom sense paraules ha estat la seva declaració sobre la recent polèmica al voltant d'Ana Sandra. Fa uns dies, Alessandro Lequio va afirmar que la nena no heretarà res d'ell perquè no és la seva neta. Ana ha respost amb fermesa i ha deixat clar que "ell va dir que legalment no és filla de l'Aless i té raó, és la meva filla".

Ana Obregón confirma que ella és la mare i l'àvia d'Anita Sandra

Amb aquestes paraules, Ana Obregón ha tancat la controvèrsia d'una vegada per totes. Ha assegurat que, a més de ser la seva neta, Ana Sandra és la seva filla. "Jo sempre seré la seva mare i la seva àvia", ha declarat amb convicció.

L'auditori ha quedat en silenci després de les seves declaracions. L'actriu ha demostrat una vegada més la seva fortalesa i el seu amor incondicional per la petita.

Amb aquest acte, ha reafirmat el seu compromís amb la memòria del seu fill Aless i amb la tasca de la fundació. Ana Obregón ha parlat des del cor i ha deixat clar que la seva lluita i el seu amor per Ana Sandra són inquebrantables.